El CD Tenerife estudia expediente disciplinario a Maikel Mesa tras los hechos denunciados

El CD Tenerife conocía los hechos denunciados y el atestado policial que involucraba a Maikel Mesa desde el mediodía del pasado lunes, momento en que la noticia llegó a las oficinas del Heliodoro. Enseguida se convocó una reunión de urgencia en la que participaron algunos de los principales altos cargos de la institución, que ese día tenían prevista una visita al Cabildo para explorar de primera mano el Plan Director sobre el Estadio que la corporación insular presentó al día siguiente.

La administración blanquiazul abogó por la cautela en todo momento, pero una vez tuvo información pormenorizada de los hechos acaecidos el domingo en La Laguna, la preocupación sí fue creciendo. En las últimas horas se había producido una toma de contacto entre la dirección y el jugador implicado, a quien su paisaje en el club se le complica.

Salida a la vista

Con contrato en la entidad insular por una temporada más y sin encaje en los planes de Álvaro Cervera, la salida de Maikel Mesa ya se daba por segura. Además, existía la voluntad de avanzar en una rescisión anticipada de su contrato antes del 30 de junio, de forma que la indemnización no dañase el tope salarial fijado por LaLiga al CD Tenerife para el venidero curso 2026/27.

Ahora, la quiebra de la relación contractual entre las partes podría producirse por otros motivos. Para la noche de ayer se esperaba la publicación de un comunicado oficial por parte del equipo insular. Las fuentes consultadas por EL DÍA apuntaban a que el club iniciaría cualquier escrito con una rotunda y enérgica condena de cualquier incidente violento. En cuanto a Maikel, se estudiaba la opción de abrir un expediente disciplinario que podría devenir en una importante multa económica por el quebranto del régimen interno aprobado por la institución y también por la repercusión negativa que estos hechos pudieren haber causado a la imagen pública del representativo.

Lo que nadie duda es que este desagradable episodio acerca a Mesa a la puerta de salida.