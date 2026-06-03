Florentino anuncia el regreso de Mourinho para contraprogramar a Riquelme

Mientras Enrique Riquelme arrancaba su entrevista en 'El Hormiguero', en la que ha prometido anunciar cuál es su gran fichaje para el Real Madrid, Florentino Pérez le ha contraprogramado con un secreto a voces: que José Mourinho será el entrenador del equipo blanco si él gana las elecciones de este domingo.

"MOUcha historia por hacer", ha trasladado la candidatura del actual presidente, jugando con su lema de campaña y el apellido del entrenador portugués. Adjunto aparece un vídeo en el que, tras afirmar que "mientras en la tele otros hablan y hablan y hablan...", sale el propio Mourinho vestido con una camiseta de entrenamiento del Madrid diciendo una sola palabra: "Sí".

Riquelmen, mientras tanto, se había presentado en el programa de Antena 3 con una camiseta con el nombre de su nuevo fichaje y el acta notarial en el que garantiza su compromiso de completar la adquisición a partir del lunes. En el momento de escribir esta información, todavía no había revelado la identidad de su cromo.

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