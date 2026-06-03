Albert Español, emocionado en su adiós al CN Echeyde: "Este club me ha cambiado la vida"

Un adiós a la altura de una leyenda. El CN Echeyde hizo oficial este miércoles la salida de Albert Español como entrenador del primer equipo masculino, dando por concluida una etapa de seis temporadas en la que el técnico catalán ha sido pieza troncal en el asentamiento del club isleño entre los mejores de la División de Honor. El acto, celebrado en el Pabellón Quico Cabrera, sirvió además para anunciar el relevo de Español, que será Marc Prat, así como el nuevo entrenador del combinado femenino, Nacho Gutiérrez, que toma el testigo de Enrique Cruz, quien se despide de Las Guayotas tras hacerse cargo del banquillo hace dos años.

Despedida a Albert Español, entrenador del Echeyde waterpolo / María Pisaca

Durante la rueda de prensa, el presidente del club, David Rivas, quiso poner en valor el legado de Español, tanto por sus resultados como por el categórico impacto que ha tenido en la disciplina blanquiazul. "Cuando llegó, el equipo estaba prácticamente descendido. Aceptó el reto de ser jugador y entrenador, y el crecimiento del club desde entonces ha sido enorme", destacó Rivas.

El legado de un olímpico en el banquillo blanquiazul

Bajo la dirección del olímpico en Londres 2012 y Río 2016, el conjunto tinerfeño ha sido un habitual en la Copa del Rey, ha jugado Europa y ha firmado los mejores guarismos de su historia en División de Honor. Se marcha, y deja el listón bien alto. Visiblemente emocionado, Español se despidió agradeciendo el cariño recibido durante estos años en la Isla. "El Echeyde me ha cambiado la vida. Aquí me retiré como jugador y empecé mi carrera como entrenador. Me voy triste porque dejo un lugar que considero casa y gente que considero familia", confesó.

Marc Prat toma el relevo en el equipo masculino

En paralelo, el Echeyde aprovechó la comparecencia para anunciar una profunda reorganización deportiva. Edu Fernández pasará a ejercer como nuevo director deportivo de la entidad, mientras que el sustituto de Español en el primer equipo masculino será Marc Prat, hasta ahora segundo entrenador del Barcelona y miembro del staff técnico de la selección española.

Nacho Gutiérrez dirigirá a Las Guayotas

En el apartado femenino, el club confirmó la salida de Enrique Cruz tras alcanzar un acuerdo para no renovar su contrato. Su lugar lo ocupará Nacho Gutiérrez, que debutará como primer entrenador en categoría nacional. "Lo afronto con muchísima ilusión y muchísimas ganas", aseguró el realejero durante su presentación.