El tinerfeño Nico Paz, pieza clave para Mourinho

La burbuja electoral en la que se encuentra el Real Madrid —que pondrá fin este domingo 7 de junio— está opacando la gestión deportiva de la 26/27 en el club blanco. Seguramente de donde haya que cortar de raíz para planificar una temporada ilusionante y a la altura. Sin embargo, estas elecciones están retrasando los procesos, por lo menos de oficialidad, para que los madridistas conozcan lo que verán en su plantel del año que viene. Florentino ya ha dejado claro lo que fichará si él se mantiene en la presidencia: un entrenador competitivo (Mourinho), los mejores jugadores del mundo y los canteranos últimamente revalorizados.

Nico Paz es una figura de la Serie A italiana / MATTEO BAZZI / EFE

La cuenta oficial de la campaña Florentino 2026, ha publicado un vídeo en el que recopila los últimos jugadores formados en la Fábrica que más tarde se instalaron en la primera plantilla: Dani Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Gonzalo, Asencio, Fran García, Álvaro Carreras y muchos más. Además, incluye al mismo Nico Paz junto a estas figuras, dando a entender que aquella opción de recompra por 9 millones que conserva el Real Madrid para traerle de vuelta, con él como presidente, estaría más que garantizada. El internacional argentino se ha convertido en el volante ofensivo de moda los últimos dos años en la Serie A y ha rendido a las mil maravillas en el Como, equipo que jugará la Champions League la temporada que viene. Logrando anotar muchos goles, aportando asistencias, siendo pretendido por media europa y asentandose como uno de los fijos en la selección de Scaloni, no hacen falta más justificantes para saber por qué el Madrid le quiere de vuelta.

DONDE UBICARLE SOBRE EL CAMPO

Nico Paz no es un extremo, no es un falso nueve, ni tampoco es un organizador de juego que pueda partir desde la base. Nico es un centrocampista ofensivo, ideal para moverse entre líneas y a partir de una combinación rápida o un giro sobre sí mismo, ser un hilo conductor con los atacantes. De esa manera es como se desenvuelve mejor. A diferencia de Arda Guler, este cuenta con una zancada poderosa que le permite picar a la espalda de los defensores y romper desde segunda línea, mientras que el turco cuenta con una zurda más exquisita y aumenta su peligrosidad con el balón pegado al pie para amenazar con pases largos o con golpeos a puerta. Digamos que Nico Paz actúa desde el dinámismo y Arda Guler desde la pausa.

Desde el planteamiento de Mourinho, quién también vendría bajo el brazo de Florentino Pérez, el canterano madridista no debería superar ningún proceso de adaptación en cuanto al juego, pues el sistema que ofrece el portugués, comparte bastantes similitudes con el que ha estado practicando Nico Paz en el Como de Cesc Fábregas. Aquello que sí podría afectar en la cantidad de sus minutos, sobretodo al inicio de temporada, es partir como 'suplente' o por detrás de algunos nombres. Algo común en cualquier fichaje del Real Madrid que previamente no haya supuesto un pastizal económico o que no venga acompañado de un palmarés importantemente reconocible. Por ello, este Mundial podría convertirse en un trampolín aún mayor para el jugador.