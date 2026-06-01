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Moeve Fútbol Zone 1x28: el mejor once de LaLiga y los playoffs de ascenso, a debate
Moeve Fútbol Zone regresa hoy, 1 de junio, con un nuevo programa centrado en el cierre de temporada y en los grandes asuntos que siguen marcando la actualidad del fútbol español. Desde la elección del mejor once de LaLiga EA Sports hasta la lucha por el ascenso en LaLiga Hypermotion, el programa repasará algunos de los nombres y equipos más destacados del curso
La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en la Liga Hypermotion y la Liga F Moeve.
El once ideal de la temporada, a examen
El bloque principal del programa reúne a los periodistas Raúl Fuentes e Irati Vidal, que analizarán la actualidad futbolística del momento y debatirán sobre quiénes han sido los once mejores jugadores de la temporada en LaLiga EA Sports, además de elegir al entrenador más destacado del campeonato.
Un debate que servirá para repasar los grandes nombres del curso y valorar el rendimiento de los principales protagonistas de la temporada.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
Playoffs de ascenso y futuro del Zaragoza
El programa también dedica un amplio espacio a LaLiga Hypermotion, con la participación de Mario Jiménez, que analizará los equipos clasificados para el playoff de ascenso y ofrecerá su pronóstico sobre la lucha por subir de categoría.
Además, en la sección de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Ismael Mateu, de El Periódico Mediterráneo, ofrecerá las claves del encuentro entre Castellón y Eibar.
Por su parte, Santiago Valer, de El Periódico de Aragón, analizará el descenso del Real Zaragoza y los posibles cambios y movimientos que podrían producirse en el club de cara a la próxima temporada.
Una sorpresa en LaLiga Genuine Moeve
El espacio “Fútbol para todos” traerá una de las novedades del programa, con el anuncio de una nueva competición vinculada a LaLiga Genuine Moeve.
Además, se repasará todo lo que ha dado de sí la última fase celebrada en Burgos, una cita que volvió a poner en valor los principios de inclusión y compañerismo que caracterizan a esta competición.
El pulso de la jornada en redes
Antes del cierre, Joaco Soneira repasará la actualidad a pie de calle y seleccionará las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales.
Un programa que combina análisis, debate y actualidad para poner el broche a una temporada llena de historias dentro y fuera del terreno de juego.
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