FÓRMULA 1
La FIA inspecciona las obras del circuito de Madrid a tres meses del GP de España
Una delegación de la federación internacional, encabezada por Jorge Abed y Rui Marques, visita el futuro trazado del MadRing
La cuenta atrás para el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, en el nuevo circuito urbano del MadRing, ya ha comenzado. El fin de semana del 11 al 13 de septiembre está prevista la primera edición del GP de España en su nuevo escenario y a medida que se acerca la fecha y avanzan las obras, el trazado va tomando forma.
Este lunes, a poco más de tres meses para la cita, una delegación de la FIA encabezada por Rui Marques y Jorge Abed ha hecho una visita de inspección y ha recorrido los distintos puntos del futuro MadRing a bordo de un autobús, mientras los promotores del gran premio les iban mostrando al detalle las novedades desde su última visita.
Hace dos meses, el circuito alcanzó un hito importante con el primer asfaltado del complejo de la curva peraltada 12, llamada La Monumental, que con toda probabilidad será el sector más espectacular de la pista madrileña. Y las entradas se están vendiendo a gran ritmo a pesar de sus elevados precios.Aunque desde algunas fuentes se indica que existen dudas de que el circuito esté terminado en los plazos previstos y a tiempo para el GP de España, Luis García Abad, afirma que no hay moytivo para alarmarse: “Vamos a buen ritmo, tal como se había planeado y estaremos listos para organizar un evento de prueba antes del gran premio y realizar todas las comprobaciones finales con la Fórmula 1 y la FIA antes de la carrera de septiembre”, advierte.
Las obras del circuito de Madring comenzaron hace poco más de un año, generando gran expectación. La ciudad ha firmado por 10 años con la F1, mientras que el Circuit de Barcelona, que este mes de junio celebrará el GP de Barcelona-Catalunya, se alternará binualmente con Spa-Francorchamps a partir de la próxima temporada.
- Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4
- El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
- Carlos Ruiz ya no pertenece a la estructura deportiva del CD Tenerife
- Pedri mira al futuro del FC Barcelona y señala a un jugador que se enfrentó al CD Tenerife y a la UD Las Palmas: «Es muy bueno»
- Tragedia en el barranquismo de Tenerife: muere un hombre tras sufrir una grave caída en el barranco Bujame de Teno
- El refugio del futbolista Pedri (23 años) está en una de las islas más bonitas de España: declarado Bien de Interés Cultural, el pueblo conserva un importante conjunto de cuevas de la cultura guanche
- La crisis de la vivienda sitúa a Santa Cruz en el principal foco de exclusión residencial extrema de Tenerife
- Las vacaciones de Pedri en Tenerife antes del Mundial: pádel, entrenamientos en el Top Training y mucho tiempo con sus amigos de siempre