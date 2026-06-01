Culmina con éxito la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas

El municipio madrileño de Alcobendas ha sido testigo por segundo año consecutivo de la fuerza y la atracción de la escalada a nivel mundial con la celebración durante cuatro días en la explanada del Polideportivo José Caballero de la localidad de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

Una cita que se ha convertido en referente de este deporte en todo el mundo y por la que han pasado cerca de 300 atletas de más de 45 países diferentes del mundo para competir en las modalidades de boulder y velocidad.

En boulder, la ganadora del oro femenino fue la británica Erin Mcneice que se proclamó campeona con 99,1 puntos tras disputar la final en la jornada del viernes. El sábado llegó el turno de la final masculina, cuyo oro se llevó el japonés Sorato Anraku, obteniendo una puntuación de 99.3.

En velocidad, el chino Shouhong Chu se colgó el oro tras imponerse al indonesio Robby Al Hilmi y volvió a rebajar su marca personal hasta los 4.75 segundos. La estadounidense Emma Hunt puso el broche de oro a una competición perfecta proclamándose campeona con un espectacular 6,08, una marca al alcance de muy pocas escaladoras en la historia de esta disciplina. Ambos se subieron al podio entre vítores durante el domingo en una jornada final en la que el escalador español Erik Noya se quedó fuera y la escaladora Leslie Romero no logró por doce centésimas luchar por las medallas.

Pese al sofocante calor que ha marcado las diferentes jornadas y que ha dejado imágenes de espectadores refugiándose bajo las sombrillas, usando paraguas para resguardarse del sol, operarios refrescando a los asistentes con agua y muchos abanicos, el público se ha mostrado absolutamente volcado en animar y motivar a los escaladores y escaladoras en cada una de las competiciones.

Tampoco las instituciones, autoridades y personalidades del mundo del deporte han querido perder la oportunidad de mostrar su apoyo a la escalada. Durante estos cuatro días han pasado por el recinto, entre otros, Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial; Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas; Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE); Marco Scolari, presidente de World Climbing; Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada;

Noticias relacionadas

El evento está organizado por World Climbing, Prensa Ibérica y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); cuenta con el impulso de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Consejo Superior de Deportes; y el apoyo de Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed y Perfect Descent.