Pedri mira al futuro del FC Barcelona y señala a un jugador que se enfrentó al CD Tenerife y a la UD Las Palmas: «Es muy bueno»

Pedri González cree que el futuro del fútbol español y particularmente el del Barça está a buen recaudo con el talento que viene. En conversación con EL DÍA, el de Tegueste se fija especialmente en un jugador -de su misma demarcación, centrocampista- y al que su club trajo del Europa. Se refiere a Tommy Márquez, que recientemente se enfrentó al CD Tenerife y a la UD Las Palmas en la Copa de Campeones en categoría juvenil. "Es muy bueno", dice el tinerfeñismo.

"Sí, hay jugadores en La Masía y también en la selección que llegan con mucho nivel, con mucho talento. El futuro está bien guardado. Hay varios nombres, futbolistas que suben y que son muy buenos. Tommy Marqués, por ejemplo, acaba de subir hace poco y tiene muchas cualidades [jugó la Copa de Campeones en la que brilló sobremanera el cuadro azulgrana]. Son jugadores jóvenes y tienen cosas que pulir, pero espero que tengan muy buena trayectoria. Con ellos y otros más que vienen, el futuro está bien guardado", reseña Pedri, que no pasó por La Masía, sino que aterrizó directamente en el equipo profesional del Barça.

El jugador de la selección y capitán barcelonista trata de dar consejos a los jugadores que van sumándose a la disciplina de Hansi Flick, al que se refiere como "un padre".

Los consejos que le daban a él

"Mi familia me decía siempre que tenía cualidades para llegar, que confiase, que creyese. Pero con trabajo. Si lo intentas sin trabajar, estás liquidado. Yo sabía que tenía esa posibilidad, pero también era consciente de que sería complicado", añade.

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En cuanto a su propia historia, cree que ha cumplido su gran sueño de crío: "Mi padre me lo dice, justo ayer lo hablaba con él. Que ojalá mi abuelo estuviese vivo. Estoy seguro de que desde el cielo se acuerda de mí y me sigue orgulloso. Por lo que me cuentan, sería el más fan. Dice mi padre que el abuelo hasta estaría en Barcelona viviendo conmigo, que iría a todos los partidos, que no se perdería ni uno".