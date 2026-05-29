El Madrid termina la Liga regular encajando en Manresa su quinta derrota consecutiva

El Real Madrid cerró la liga regular de la ACB con su quinta derrota consecutiva, esta vez ante el Baxi Manresa en el Nou Congost (94-87), algo que no sucedía desde hace 28 años. El equipo blanco, por su parte, llegará al 'play-off' como líder de la fase regular, pero con un acumulado de cinco derrotas consecutivas.

Pese a un inicio con los dos equipos muy erráticos en ataque, el Baxi Manresa abrió la primera brecha en el marcador gracias a los minutos iniciales de Dani Pérez en su último partido con la elástica roja de los del Bages (6-2, min. 4).

El Real Madrid empezó a entonarse poco a poco con el paso de los minutos mediante el acierto desde la larga distancia de Mario Hezonja, que con 32 puntos fue el mejor del partido, y Alberto Abalde (13-13, min. 7). Sin embargo, los locales, fieles a su estilo, corrieron bien la pista en el tramo final de un primer cuarto que acabó 26-19 con un triple de Retin Obasohan sobre la bocina.

Enfado de Scariolo

El guion en el segundo periodo fue similar, con un Baxi Manresa más metido en el partido, en ambos lados de la pista, y con un triple de Agustín Ubal se fueron hasta los 11 puntos de ventaja (32-21, min. 12).

Los madridistas no reaccionaron y la ventaja manresana fue a más tras un triple de Ferran Bassas que provocó el enfado notable y el posterior tiempo muerto de Sergio Scariolo (48-33, min. 17).

Como era de esperar, hubo reacción blanca, con un muy enchufado Hezonja en ataque, y se llegó al tiempo de descanso con un 56-48 a favor del Baxi Manresa.

Reacción con Hezonja

En la reanudación, con tres minutos de juego de segunda mitad, el pívot turco Ömer Yurtseven acabó con una falta descalificante por una más que airada protesta a los árbitros del encuentro y los locales se mantuvieron por delante en el luminoso (56-52, min. 23).

Dicha situación no descentró al Real Madrid, que en su intento de remontada se puso a tan sólo un punto después de la enésima acción positiva de Hezonja en ataque (62-61, min. 26).

Los visitantes tuvieron varias opciones de ponerse por delante por primera vez en el partido. Sin embargo, erraron varias opciones claras y cerraron el tercer cuarto con un 74-73 después de una canasta final de Chuma Okeke.

Doble falta técnica

El inicio del último cuarto, al igual que el anterior, empezó con una descalificación, esta vez a Scariolo tras doble falta técnica, por lo que el último periodo lo dirigió Luis Gil en el Real Madrid.

El Baxi Manresa aprovechó el momento de desconcierto en los visitantes para volver a abrir una brecha en el marcador tras un triple de Álex Reyes (83-75, min. 34).

¿Y quién hizo reaccionar de nuevo al Real Madrid? Hezonja, con un espectacular juego de pies en el juego interior, puso el 85-85 en el marcador a falta de tres minutos para el final.

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En los últimos minutos, el Baxi Manresa fue mejor con un gran Obasohan y finalmente selló el triunfo ante el Real Madrid por 94-87 para cerrar la temporada de la mejor manera posible.