El portero Dani Martín y el delantero Enric Gallego, claves del éxito del CD Tenerife

Un Tenerife potente en su propia portería y también en la contraria. El éxito coral del representativo ha empezado en su marco, con un incomensurable Dani Martín, a quien el curso de la competición confirma con creces como el Zamora de los dos grupos; y acaba en la meta rival, ahí donde Enric Gallego ha quebrado los pronósticos de los más agoreros y ha rubricado sus mejores dígitos desde que aterrizó en la Isla. El ascenso ha sido un logro colectivo, pero con epígrafe especial para su cancerbero y su delantero centro, sin duda elementos esenciales para explicar la distancia casi sideral entre el Tenerife y todos sus perseguidores.

Dani Martín, arquero del CD Tenerife, en la Ciudad Deportiva. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Un doblete que el Tenerife no celebraba desde 2013

Se da la circunstancia de que en el cuadro insular no celebraban un doblete de Pichichi y Zamora desde 2013, también con Álvaro Cervera en el banquillo, cuando el club dejó la ya extinta Segunda División B y recuperó su lugar en el profesionalismo. Por aquel entonces, el máximo artillero de la competición de bronce fue el grancanario Aridane, que pulverizó todos los registros y llegó a los 25 goles.

Una cuota anotadora imprescindible para que el representativo acabase la liga en primer lugar, por delante del Leganés, y luego abrochase el codiciado salto a Segunda en la eliminatoria final frente al Hospitalet. Igualmente meritoria fue la última gran campaña en el club del gallego Sergio Aragoneses, que se erigió como el portero menos batido. Como ocurre ahora con Dani Martín, suya fue la mayoría de partidos, un total de 36, mientras dos comparecencias testimoniales le quedaron al isleño Roberto Gutiérrez, que al curso siguiente le arrebató el puesto. Dignos sucesores de los Aridane y Aragoneses de 2013 han sido el arquero y delantero titulares en este proyecto.

Dani Martín disipa dudas y se queda con el Zamora

Sobre Dani podía haber algunas dudas que se ha ocupado de disipar de cuajo con su extraordinario rendimiento. Nunca antes había almacenado tantas porterías a cero en una carrera personal que se estancó a su paso por el Eldense, donde vivió un drama personal que se ha atrevido a contar recientemente. El asturiano lo jugó prácticamente todo —faltó por su feliz paternidad en Lezama— antes de dejar su sitio al joven Gabri Lozano de Vuyst en el descanso del partido ante el Barakaldo, justo el día que el tinerfeñismo celebraba el ascenso. En la segunda parte frente a los vascos y los encuentros siguientes, fue el majorero quien asumió el relevo. Lo hizo cuando ya matemáticamente el honorífico Zamora estaba atado por parte de Martín, con contrato para el curso que viene y llamado a asumir un rol muy relevante en el Tenerife 26/27.

También seguirá Enric Gallego, que empezó el curso a la sombra de Jesús de Miguel, que se distanció como goleador del equipo. Luego, el barcelonés fue sumando dianas y en la jornada final elevó su cuenta hasta las 19. Ese día se quebró una larguísima racha que se había extendido durante años: cada vez que Enric marcaba, el Tenerife no perdía. Dio igual, porque al final lo que queda es el ascenso como gran logro colectivo; y la cifra extraordinaria que ha fijado Gallego como su particular récord desde que arribó al Heliodoro. El mérito es de todos, pero portero y ariete han brillado con luz propia.