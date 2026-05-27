El jugador Cris Montes se despide del CD Tenerife tras vivir "una temporada especial"

Cris Montes ha sido uno de los futbolistas que menor participación ha tenido en el exitoso tránsito del Tenerife por la Primera RFEF. Aún así, desechó en el mercado invernal todas las proposiciones de clubes de la misma categoría que sondearon su cesión o fichaje; y lo hizo porque quería subir con el equipo chicharrero. Tenía motivos para hacerlo, porque sus raíces son isleñas aunque se criase en Asturias. Ayer, quiso testimoniar sus sensaciones en un mensaje publicado en las redes, pues hasta la fecha había declinado hacer declaraciones. De hecho, fue el único jugador que no quiso manifestarse ante los medios de comunicación el día del ascenso.

"Una de las más especiales a nivel sentimental"

"Finaliza una temporada más en mi carrera, y sin duda una de las más especiales a nivel sentimental. Hemos conseguido todos los objetivos del club y el ansiado ascenso a Segunda División. Volver, después de tantos años, a la isla que me vio nacer y poder tocar el cielo con este maravilloso club, rodeado de mi familia, amigos y compañeros, lo hace aún más inolvidable", anotó el canario, que no seguirá en el proyecto.

El agradecimiento al vestuario y al club

"Todo esto ha sido posible gracias a un vestuario lleno de grandes jugadores, pero sobre todo de grandes personas, y al trabajo diario de cada uno de los profesionales del club, que son el verdadero motor de todo esto", añadió.

Le respondió Maikel Mesa, quien aseveró que los grandes logros se consiguen gracias a compañeros intachables como Cris.