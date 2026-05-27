El Cabildo de Tenerife continúa sin fecha fija para su 'plan Heliodoro'

"Dentro de unas semanas". Durante largo tiempo, esta ha sido la respuesta que ha ofrecido y sigue ofreciendo el Cabildo Insular de Tenerife cuando se pregunta a sus principales portavoces cuándo verá la luz el anhelado Plan Director que fijará las pautas de una remodelación integral del Heliodoro Rodríguez López. Las promesas realizadas desde la corporación apenas han permitido apreciar avances relevantes en el coliseo capitalino, más allá de la sustitución de las butacas.

La demora en la ejecución de las obras deseadas ha producido cierta desesperación en el CD Tenerife, usuario principal de la instalación, que ahora comparte con el Costa Adeje de la Liga F. Incluso antes de que el 1 de mayo se produjese el anhelado ascenso a Segunda División se dijo por parte del Cabildo que la presentación de su plan Heliodoro era inminente, si bien los tiempos no se han cumplido tampoco en esta ocasión.

Ayer, la titular de Deportes, Yolanda Moliné, confirmó que el documento sigue siendo objeto de "revisiones" por parte de la empresa pública Gestur. "Hemos trabajado en un Plan Director que se le encargó a Gestur, que está realizando una serie de revisiones y, una vez lo tengamos, lo vamos a poner sobre la mesa", aseveró.

La dirigente popular presumió de que su área trabaja "en realidades" y remarcó que "el objetivo es la adecuación del estadio a la normativa vigente y a las indicaciones de LaLiga". Sin dar fechas, aseveró que "ese plan saldrá a la luz, se comentará y se debatirá". Así pues, todavía queda un largo tiempo para ver el Heliodoro soñado, y sobre el que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, apuntó recientemente la posibilidad de que se acometa incluso una ampliación de aforo que podría sumarle varios miles de espectadores más.

Trabajos en curso

Moliné sí quiso desmentir que estén anclados en la inacción. "Estamos llevando a cabo las distintas actuaciones, aunque parezca [lo contrario] y no se vea, sí se están haciendo cosas". A renglón seguido, pormenorizó en qué trabajos están avanzando: el anillo exterior, la bomba de agua, la marquesina... Sobre esta última, reveló que hasta "por dos veces quedó desierta la adjudicació", pero al tercer intento sí se ha conseguido una empresa concesionaria.

"Se han realizado determinadas obras y vamos a utilizar el verano para seguir adelante", apuntó en alusión a una resiembra del césped que utilizan el CD Tenerife y el Costa Adeje, toda vez que durante el periodo estival no hay previsto ningún macroconcierto como en años pretéritos. "Hay actuaciones que se vienen haciendo y otras que se van a empezar a hacer", completó Moliné.

Lo que también se ha quedado en el tintero ha sido la intención compartida –por el Tenerife y el Cabildo, como propietario de la instalación– de honrar el Centenario del Heliodoro Rodríguez López con una serie de actos conmemorativos.

En un primer término se decidió aplazarlos porque el coliseo santacrucero estaba siendo objeto de obras, tales como la sustitución de las butacas de todas las gradas o la reforma de los aseos; a continuación se dijo que los actos podrían llevarse al parón invernal y, por último, que tendrían lugar este verano. Una de las ideas que estuvo presente en las conversaciones a este respecto fue un partido entre amigos de Pedro y Silva, los dos campeones del mundo canarios, pero este proyecto finalmente se ha aplazado previsiblemente para 2027.