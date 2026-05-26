El CD Tenerife concede a sus jugadores un descanso de 37 días antes de la pretemporada

Y desde este martes, el CD Tenerife se va de vacaciones. La mayor parte de la muy reducida expedición blanquiazul que fue a Ourense (18 futbolistas) a disputar el último partido de la temporada se fraccionó al regreso. Volvieron a Tenerife tan solo un puñado de futbolistas y técnicos, mientras otros tomaron rumbo a sus respectivos domicilios o destinos estivales una vez que hicieron la preceptiva escala en Madrid. Las peculiaridades del calendario de este verano, con Mundial de por medio, la rápida resolución del ascenso blanquiazul (por la vía rápida y sin disputar los temidos playoff) y los distintos tiempos que rigen las categorías profesionales permitirán al CD Tenerife disponer de sus vacaciones más largas en muchos años. En total, unos 37 o 38 días si se atiende a las fechas de pretemporada que verbalizó Álvaro Cervera en su última rueda de prensa.

El amplio margen con el que se abrochó el objetivo permitirá cargar pilas a los jugadores del representativo y planificar con tiempo a los jerarcas blanquiazules, que piensan exprimir el tiempo al máximo y no demorar mucho la presentación de la campaña de abonos, que podría producirse la próxima semana. El objetivo es aprovechar el efecto euforia que dejó la fiesta del feliz 1 de mayo para enganchar al mayor número posible de nuevos fieles. Y, por supuesto, lograr la fidelidad de casi el 100% de los abonados de este curso que ya ha tocado a su fin.

Los hombres de Cervera se llevaron un bloc de notas bajo el brazo con los apuntes del preparador físico, Adolfo Mayordomo, que les ha marcado tareas. Especialmente para aquellos que no han tenido una temporada feliz por culpa de las lesiones, es casi obligatorio redoblar los esfuerzos en verano para volver en buenas condiciones al primer día de la pretemporada, que según Cervera podría ser el primer lunes o martes de julio.

De este modo, el Tenerife tendría más de un mes para afinar su preparación para el comienzo liguero, que aún está en discusión. Mientras LaLiga propone el fin de semana del 14 y 15 de agosto, el sindicado de jugadores ya ha manifestado su absoluto rechazo a esta propuesta y reclama unas vacaciones más largas, pues muchos jugadores internacionales habrán venido pocos días antes de su concurso en el Mundial.

Calendario estival

A falta de confirmación oficial, el Tenerife tiene apalabrado un amistoso con el Cádiz, que se perfila como rival en la final del Trofeo Teide. El cuadro gaditano aseguró el pasado domingo su salvación en Segunda y será uno de los 21 rivales que se encuentre el representativo en su regreso a la Hypermotion. Además, es un equipo que le trae buenos recuerdos a Cervera, que entrenó a los amarillos en la máxima categoría. Este cruce se programó con motivo del traspaso de Yussi Diarra.

Por otro lado, y en el contexto de la salida a coste cero del canterano Teto, también se pergeñó la visita del Yohor de Malasia, si bien este partido aún no ha hallado ubicación definitiva en el calendario estival del Tenerife. La intención del cuadro técnico es hacer una concentración de varios días en la Península, para lo cual la dirección deportiva ya ha establecido los primeros contactos.

Nos gustaría tener la plantilla completa pronto, pero sé que es difícil Álvaro Cervera — Entrenador del Club Deportivo Tenerife

El club ha recibido varios ofrecimientos, algunos procedentes de empresas con las que ya trabajó en etapas anteriores, donde el equipo fue a parar a destinos tan dispares como Marbella, San Pedro del Pinatar o Melgaço, en Portugal. La coincidencia en estas localizaciones con otros equipos de Primera o Segunda que también estén de pretemporada podría permitir completar la lista de amistosos y, lo más importante, probar al Tenerife a domicilio antes de que arranque la competición liguera.

Entretanto, la institución que lideran Felipe Miñambres y Rayco García cuenta con que el Heliodoro estará indisponible por obras, como así han anticipado los titulares de la corporación insular, que aprovecharán el parón estival para seguir avanzando en la remodelación –aún insuficiente– del primer coliseo capitalino.

La Ciudad Deportiva se convertirá en el centro de las operaciones a primeros de julio. Pero hasta entonces, toca descansar. Y hacer fichajes. «Nos gustaría tener la plantilla completa pronto, pero sé que es difícil», avisa Cervera.