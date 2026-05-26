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Moeve Fútbol Zone 1x27: Del drama del descenso al gran objetivo del Barça en el mercado

Moeve Fútbol Zone 1x27: Del drama del descenso al gran objetivo del Barça en el mercado

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El final de Liga deja a Mallorca y Girona en descenso y al Getafe en Europa. En la Liga Hypermotion, el Deportivo se convierte en equipo de Primera. Analizamos el mercado del Barça y su gran objetivo y nos mojamos con las candidatas al Balón de Oro femenino. Todo, a partir de las 20h, con Christian Blasco a los mandos en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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