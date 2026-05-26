El Costa Adeje Tenerife se juega la cuarta plaza ante el Atlético de Madrid en un duelo directo por la temporada

Final por la cuarta plaza en una plaza de enjundia. El largo recorrido que ha transitado el Costa Adeje para defender una cuarta posición que, si bien no concede recompensa en forma de acceso a competición europea, sí es un buen termómetro para poner en valor la fantástica temporada que ha firmado el conjunto blanquiazul, se decide esta noche en un duelo intersemanal que lleva a las de Yerai Martín a visitar al Atlético de Madrid (20:00 horas) en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.

Atlético y Costa Adeje, igualados a 50 puntos

Se enfrentan las atléticas, cuartas, contra las tinerfeñas, quintas, ambas igualadas a 50 puntos, pero con un matiz curioso: un empate devolvería a las tinerfeñas a la cuarta plaza, ya que se cerraría el cara a cara directo, el criterio que decide en caso de igualdad al final de liga, con ventaja para las isleñas gracias al 2-1 logrado en la primera vuelta en el Rodríguez López.

Por el camino entre ambos equipos que se miden hoy, quedó una dramática semifinal de la Copa de la Reina que dejó a las de Yerai Martín con la miel en los labios de disputar la primera final copera de su historia. El conjunto blanquiazul no pudo darle la vuelta al 1-0 de la ida en Madrid y volvió a caer una semana después en el Heliodoro, certificando así su adiós a la competición.

El Costa Adeje vuelve tras el parón copero

El equipo blanquiazul vuelve a la competición tras el parón por la final de la Copa de la Reina, que precisamente perdió el Atlético ante el Barça. En este contexto, el entrenador comentó que «hay muchas ganas de volver a competir». «Llegamos al partido en un momento en el que el equipo se encuentra muy bien. Además, tenemos el aliciente de luchar por la cuarta plaza, así que tenemos muchas ganas de mañana», apuntó.

Sobre los precedentes entre madrileñas y archipelágicas, el entrenador blanquiazul aseguró que será un partido muy técnico: «Los partidos de la Copa estuvieron muy igualados. La cita de mañana seguirá el mismo guion: dos equipos con las ideas muy claras y que conceden muy poco. Tenemos claro que debemos tener cuidado y controlar el partido».

Yerai Martín espera un Atlético agresivo

En cuanto al planteamiento del partido, Yerai Martín aseguró que se esperan a un Atlético de Madrid agresivo: «Seguramente en los primeros minutos del encuentro nos apretarán la primera línea e intentarán dominarnos con el balón, pero si les dejamos espacios para correr tampoco se lo pensarán. Ellas también tienen claro que el Costa Adeje Tenerife es un gran equipo y que les hemos puesto las cosas muy complicadas en partidos anteriores. Ambos rivales nos respetamos y ojalá que sea un partido atractivo del que nos llevemos los 3 puntos».

Con encuentros aún por jugarse, el técnico valoró muy positivamente el trabajo realizado por el equipo durante toda la temporada: «Sea cual sea el resultado en Alcalá de Henares, nos tenemos que quedar con la gran campaña que hemos realizado. Hemos crecido durante todos estos meses y hemos sabido adaptarnos a los cambios. Tenemos que valorar todo el trabajo del equipo».

Un último triunfo para reforzar la temporada

El Costa Adeje Tenerife Egatesa buscará así un último triunfo a domicilio que le permita seguir obtener la ansiada cuarta plaza en la clasificación y reforzar su gran temporada en Liga F Moeve.