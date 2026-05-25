El tinerfeño Pedri, en la lista de España para el Mundial de fútbol
Finalmente ni Ayoze Pérez ni Alberto Moleiro acudirán a la cita mundialista
El portero Joan García, los defensas Marc Pubill y Eric García y el atacante Víctor Muñoz forman parte de la lista de Luis de la Fuente, seleccionador español, con vistas al Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá y en el que España debutará el día 15 de junio contra Cabo Verde.
Una convocatoria en la que figura el tinerfeño Pedri, fijo para De la Fuente, y aparecen tanto Lamine Yamal como Nico Williams. Ambos han acabado la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero el seleccionador cuenta con ellos confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación.
No están los tinerfeños Ayoze Pérez, quien sí había acudido a la última Eurocopa, ni Alberto Moleiro, con cuya presencia se había especulado en las últimas semanas.
La concentración de España comenzará el sábado 30 de mayo
España iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México).
Tras estos partidos, España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí y completará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay.
La lista completa de España para el Mundial
- Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Joan García (FC Barcelona).
- Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea, ENG), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER).
- Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG), Martín Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain, FRA), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid).
- Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).
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