El CD Tenerife recibirá unos 175.000 euros por el jugador Luismi Cruz

El CD Tenerife se aseguró este domingo 175.000 euros por Luismi Cruz una vez se confirmó el ascenso del Deportivo de La Coruña a Primera División. En la negociación para su traspaso al cuadro gallego, Rayco García y Manu Guill fijaron una bonificación para el representativo en caso de que se produjera el cambio de categoría para el club de Riazor. Esta cifra ascendía a 250.000 euros, pero debe considerarse que un 30% de los derechos federativos de Luismi aún corresponden al Sevilla, su equipo de procedencia.

Cruz fue crucial este domingo en el definitivo partido que otorgó el ascenso al Deportivo en el José Zorrilla y participó de los dos goles que abrieron a los coruñeses las puertas del paraíso. El de Puerto de Santa María había llegado al Tenerife durante la funesta etapa de José Miguel Garrido. Con la caída a Primera RFEF, su permanencia en el proyecto insular se hacía insostenible.

Pago por Chapela

De las operaciones suscritas con la nueva propiedad, también hay otra que lleva aparejada una bonificación por ascenso, pero en este caso debe pagarla el Tenerife al Burgos por Iván Chapela. El jugador andaluz llegó en el mercado de invierno y en este caso la cifra es mucho menor, casi simbólica, en el contexto de una operación de traspaso que se realizó sobre la bocina, cuando el plazo para dar altas y bajas estaba a punto de expirar.