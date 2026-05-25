La Tenerife BlueTrail estrenará una nueva prueba: 68 kilómetros con salida en El Rosario

La Tenerife Bluetrail by UTMB® estrenará en 2027 una nueva modalidad de 68 kilómetros con salida desde la plaza del Adelantado de La Esperanza, en el municipio de El Rosario. La carrera se celebrará el 9 de abril, a partir de las 08:00 horas, dentro de la decimoquinta edición de la prueba, prevista del 8 al 10 de abril.

La nueva 68K tendrá 3.600 metros de desnivel positivo y ofrecerá pase directo a los tres primeros clasificados para la HOKA UTMB® Mont-Blanc 2027, que se celebra en Chamonix, en Francia. Esta incorporación refuerza el programa deportivo de una cita que forma parte del circuito UTMB World Series y que se ha consolidado como una de las pruebas de montaña más reconocidas del Archipiélago.

La consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, y el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, mantuvieron recientemente una reunión para coordinar los aspectos organizativos y logísticos de la nueva salida, según informó el Cabildo de Tenerife.

Salida desde La Esperanza y meta en Puerto de la Cruz

El recorrido de la nueva modalidad partirá de La Esperanza y enlazará con el sendero de gran recorrido GR 131, una de las rutas más conocidas para atravesar zonas de monte y cumbre en Tenerife.

Desde ahí, los corredores avanzarán por espacios como Las Raíces, Las Lagunetas y la zona del Gaitero, antes de continuar por el entorno del Lomo de La Resbala y el pinar de La Orotava. La carrera finalizará con el descenso hacia la meta situada en el Puerto de la Cruz.

Inscripciones previstas para junio

La Tenerife Bluetrail by UTMB® tiene previsto abrir las inscripciones el próximo mes de junio. El proceso contará con un acceso prioritario de 48 horas para los deportistas que no pudieron tomar la salida este año debido a la suspensión de la carrera por la borrasca Therese y que quieran participar en la edición de 2027.

Después podrán inscribirse los corredores con UTMB® Index válido y, finalmente, el resto de deportistas interesados en tomar parte en la prueba.