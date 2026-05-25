TENIS
Directo | Roland Garros: Rafael Jódar - Aleksandar Kovacevic
El madrileño comienza su primera participación en el Abierto de Francia
Redacción
El español Rafael Jódar disputará en Roland Garros el primer Grand Slam de su carrera, una experiencia que aspira a vivir sin presión, con el objetivo de "dejarlo todo en la pista" y "aprender".
"Jugar a cinco sets va a ser un desafío, pero estoy satisfecho de poder afrontarlo. No traigo expectativas, aquí todo el mundo juega muy bien y puede ganarte (...) Si siento que lo he dejado todo en la pista me conformo", aseguró el madrileño, de 19 años, que partirá con la vitola de 27 cabeza de serie.
El madrileño debutará en primera ronda frente a Alexsandar Kovacevic, tenista de 27 años que se encuentra actualmente en el puesto 67º del ranking ATP. Llega de rozar la final en Hamburgo, y hace unos meses en Indian Wells fue capaz de llevar a Novak Djokovic al límite, con una derrota en tres sets frente al serbio.
- El líder de la Banda de Añaza espera una década por un juicio por drogas
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- Arquitectos canarios diseñan los cuatro escenarios para la visita del Papa León XIV en Canarias
- El emblemático edificio de General Antequera en Santa Cruz se prepara para albergar a 187 empleados municipales
- Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
- El CB Canarias ve la luz al final del túnel, rompe su racha de derrotas y se acerca a un nuevo 'playoff' (96-109)
- El Ayuntamiento de Santa Cruz justifica la orden de cese de las actividades del Real Casino por razones de salubridad, seguridad y protección del medio ambiente
- Todas las claves de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento de Santa Cruz contra las irregularidades del Real Casino de Tenerife