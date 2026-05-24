Antonelli, en versión 'killer', gana en Canadá, con abandono de Alonso y Sainz, en los puntos

Kimi Antonelli ha mostrado su versión 'killer' este fin de semana en Canadá. El italiano, de 19 años, ha sacado a relucir su ambición, defendiendo con uñas y dientes el liderato en el Mundial. Después de ceder ante George Russell en un frenético pulso en la sprint del sábado, este domingo volvió a desquiciar a su compañero, presionándole sin límites hasta que el coche del británico dijo basta en el ecuador de la carrera.

Sin la oposición de Russell, Antonelli puso rumbo a su cuarta victoria consecutiva y se afianza al frente del campeonato, ahora con 43 puntos de ventaja. El piloto de Mercedes subió al podio escoltado por Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), en un gran premio con abandonos tan notables como los del propio Russell, Fernando Alonso o el campeón Lando Norris. Carlos Sainz progresó hasta la novena posición final y volvió a puntuar con Williams.

Error ‘papaya’

La carrera arrancó en seco, aunque con la pista húmeda tras la tormenta matinal y con solo 18º de temperatura en el asfalto, un plus de dificultad para calentar los neumáticos. El coche de Arvid Lindblad se quedó parado en parrilla, lo que obligó a completar dos vueltas extra de formación y a VISA RB, a retirar su coche.

McLaren se la jugó con intermedios en la salida y Lando Norris logró sorprender a los Mercedes con una fulgurante arrancada. Antonelli le ganó la partida a Russell, presionado por un agresivo Lewis Hamilton.

El primer síntoma de que los neumáticos no daban para más lo dio Piastri, que fue el primero en pasar por boxes. Norris siguió el mismo camino cuando apenas se habían completado cinco vueltas, evidenciando el poco acierto en la estrategia de McLaren, que se autodescartó de la lucha.

El líder, crecido

Antonelli heredó el liderato provisional, pero Russell le superó con relativa facilidad. El italiano, incansable, siguió acechando a su compañero. Kimi volvió a salir mal parado del primer cuerpo a cuerpo, repitiendo el guión de la sprint con otra ‘excursión’ a la hierba, a gran velocidad, que pudo dañar el suelo de su W17.

Mientras la dupla de Mercedes seguía con su particular batalla al frente de la carrera, Verstappen superó a Hamilton con una magistral maniobra que les situó en posiciones de podio.

Sainz, que también apostó por intermedios, había cedido cuatro puestos (14º) tras su parada. Alonso, con blandos, progresó desde el fondo de la parrilla hasta la 12ª posición, aun con tres tercios de carrera por delante. Piastri recibió 10 segundos de penalización por su toque con Albon.

Tras un nuevo tira y afloja, en el que los Mercedes se tocaron, el equipo instó a Antonelli a devolverle la posición a Russell. “¿Por qué debo hacerlo?”, protestó el italiano, que ha esperado cinco grandes premios para sacar a relucir su carácter.

Alonso y Russell, KO

Aston Martin retiró el coche de Alonso por segundo día consecutivo, tras 27 vueltas, confirmando que los problemas de fiabilidad no están superados ni mucho menos. El equipo anunció que se deba a un problema con el asiento del AMR26.

Y en el ecuador de la carrera, nuevo golpe de teatro: el coche de Russell se detuvo en la curva 9 del Gilles Villeneuve, presuntamente por un fallo eléctrico, propiciando un coche de seguridad. El británico, ganador en la sprint, se bajó del coche furioso, brindando a Antonelli una oportunidad de oro para ir a por su cuarta victoria y ampliar distancias en el Mundial.

También Norris enfiló el camino de boxes: “Algo se ha roto, la caja de cambios… no sé”, avisó el inglés, en un domingo para olvidar de los McLaren. Un abandonó que permitió a Sainz escalar a la novena posición con Williams.

La carrera se relanzó con una ventaja ya sideral de Antonelli y Mercedes. El gran premio tenía ya dueño, con Verstappen a más de seis segundos y el único aliciente fue la vibrante lucha por el podio del neerlandés con Lewis Hamilton. Un duelo 'a la antigua' , en diez vueltas finales de 'infarto', que acabó decidiendo el heptacampeón gracias un soberbio adelantamiento sobre Max.

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