GIRO DE ITALIA
Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'
El ciclista danés se impone en la decimocuarta etapa tras una demostración de fuerza en la ascensión final a Pila
EFE
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma/Lease a Bike) se impuso en la decimocuarta etapa del Giro de Italia, de 133 kilómetros, disputada entre Aosta y Pila con cinco puertos entre medias, con margen suficiente para hacerse también con el maillot rosa de líder de la carrera.
A la última subida todavía llegaron más de diez ciclistas en la fuga, con cerca de dos minutos de ventaja. Entonces, en el ascenso final a Pila (16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media), el esfuerzo de los gregarios del equipo Visma, en un pelotón cada vez más reducido, fue acercando a Vingegaard a los escapados.
A falta de 9 kilómetros, el danés estaba a menos de un minuto de la cabeza de carrera, con el hasta hoy líder Afonso Eulálio (Bahrain) descolgado. A falta de 5, la fuga quedó neutralizada. 500 metros más tarde, Vingegaard lanzó el cambio de ritmo definitivo. Y se fue en solitario hacia la meta, metiendo alrededor de un minuto a sus rivales.
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