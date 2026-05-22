MOTOR
Muere a los 41 años Kyle Busch, doble campeón de la NASCAR
La NASCAR despide a una de sus leyendas, bicampeón de la Copa y figura clave del automovilismo estadounidense
EFE
Kyle Busch, doble campeón de la NASCAR, falleció este jueves a los 41 años, informó el organismo estadounidense en un comunicado. “Estamos entristecidos y desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Kyle Busch, bicampeón de la Copa y uno de los pilotos más grandes y aguerridos de nuestro deporte. Tenía 41 años”, publicó la entidad. “Extendemos nuestro más profundo pésame a la familia Busch, a Richard Childress Racing y a toda la comunidad del automovilismo”, añade el comunicado.
Su equipo, Richard Childress Racing, había anunciado poco antes que Busch estaba hospitalizado por una grave enfermedad, a falta de pocos días para la disputa de las 600 Millas de Charlotte, en Carolina del Norte.
Busch, nativo de Las Vegas, corrió para tres dueños de equipos miembros del Salón de la Fama en la Cup Series, comenzando su carrera con Hendrick Motorsports como novato en las grandes ligas de las carreras de autos de turismo en 2005, subraya la NASCAR.
Se unió a Joe Gibbs Racing en 2008, estableciendo una asociación de largo plazo que lo convirtió en la cara de los esfuerzos de Toyota en NASCAR. Pasó las etapas finales de su carrera con Childress, llegando en 2023 y tomando las riendas del Chevrolet número 8.
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