El tinerfeño Pedro pone fin a su etapa en el Lazio

El tinerfeño Pedro Rodríguez anunció que el próximo sábado disputará su último partido con el Lazio y pondrá fin a su etapa en el club al que llegó en 2021 y del que se marcha considerado una leyenda, según informó este jueves la entidad 'laziale'.

"Hoy es un día muy triste para mí, porque me despido de este hermoso camino y de esta espléndida familia", comunicó el futbolista a través de las redes sociales del club con un vídeo.

El jugador de Santa Cruz de Tenerife, de 38 años, aseguró haber defendido "con coraje, humildad, ambición y pasión" los colores de la camiseta azul celeste del conjunto romano.

"Es verdad que no he traído ninguna satisfacción en forma de trofeo a esta que considero una maravillosa casa. Estoy seguro de que pronto se celebrará algo importante con estos grandes hombres y futbolistas. Cada vez que entraba al campo y levantaba la mirada, admiraba orgulloso", subrayó Pedro.

Último partido

"El partido contra el Pisa será el último para mí con esta camiseta. Los espero a todos ustedes en el estadio. Espero que puedan estar cerca de mí, pero también comprendo que este ha sido un año muy difícil y complicado para todos, y respeto al máximo su decisión", agregó, en referencia a la huelga que está llevando a cabo gran parte de la afición del club en contra de la directiva, por la cual no asiste al estadio.

Fue "un verdadero honor vestir la camiseta y llevar el escudo" del Lazio en el pecho, señaló Pedro.

El futbolista español, campeón del mundo en 2010, llegó al Lazio procedente del Roma en lo que supuso la primera transferencia entre los rivales de la capital italiana en 40 años.

En junio de 2025 renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2026, extendiendo así su vinculación con el club justo antes de cumplir 38 años.

Una pieza fundamental para el equipo

El delantero tinerfeño se consolidó como una pieza fundamental dentro del vestuario y sobre el terreno de juego, fue decisivo en momentos clave y se convirtió en una de las leyendas y símbolos para la afición.

Durante su etapa en Roma, el atacante canario fue un recurso habitual en los planes del entrenador Maurizio Sarri, tanto como titular como desde el banquillo, asumiendo en las últimas temporadas un papel más secundario.

El futuro del jugador es incierto en este momento, si bien en varias ocasiones expresó su deseo de cerrar su carrera en el Lazio.