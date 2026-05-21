Ciclismo
Sigue en directo la etapa 12 del Giro de Italia 2026: Imperiay - Novi Ligure
Redacción
La segunda semana del Giro de Italia 2026 entra en un punto decisivo este jueves 21 de mayo con la disputa de la duodécima etapa entre Imperia y Novi Ligure. El pelotón afrontará una jornada de 189 kilómetros y 2.250 metros de desnivel acumulado, en un trazado que podría abrir la puerta tanto a una escapada numerosa como a una resolución al sprint entre corredores resistentes. Tras superar el ecuador de la carrera, cada movimiento empieza a tener un peso mayor en la lucha por la ‘Maglia Rosa’, en una edición que promete cambiar de escenario en cualquier momento.
El recorrido concentra las principales dificultades montañosas en la parte central del día. Primero aparecerá el Colle Giovo, una ascensión de tercera categoría con 11,4 kilómetros al 4,2 %, antes de afrontar el Bric Berton, más corto pero exigente, con 5,5 kilómetros al 5,9 %. Aunque ninguna de las dos cotas parece suficiente para romper definitivamente la carrera, sí podrían servir para seleccionar el grupo y dejar sin opciones a los velocistas más puros. Por eso, el perfil encaja mejor en corredores explosivos y capaces de superar repechos, los conocidos como “rematadores”.
La aproximación a meta añade un punto extra de tensión. A pocos kilómetros de la llegada en Novi Ligure, un repecho de apenas 600 metros al 7,2 % puede convertirse en el lugar perfecto para lanzar un ataque definitivo o desordenar la preparación de los equipos de sprint. Todo apunta a una etapa rápida, nerviosa y táctica, con varios escenarios abiertos y un desenlace que dependerá tanto de las fuerzas como de la colocación.
- La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
- Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle
- Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades
- Dávila responde a los memes de la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta: 'Los trayectos peatonales se reducen un 10%
- El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico