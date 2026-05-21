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Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro

El ciclista portugués Afonso Eulalio.

El ciclista portugués Afonso Eulalio. / LUCA ZENNARO / EFE

EFE

Madrid

El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha sido el vencedor de la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que mantuvo la maglia rosa de líder su compañero de equipo portugués Afonso Eulalio.

Segaert atacó por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no reaccionó y logró presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint. Marcó un tiempo de 3h.53.00, por delante de su compatriota Toon Aerts y del uruguayo Guillermo Thomas Silva.

La general no sufre cambios y el portugués Eulalio mantiene un día más la maglia rosa, con una diferencia de 27 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 1.57 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

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Este viernes la decimotercera etapa tendrá lugar entre Alessandria y Verbania, de 189 km.

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