Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife: "Si se queda, Aitor Sanz va a seguir siendo importante"

Como ya ocurrió el pasado viernes, una respuesta sobre el futuro del capitán del CD Tenerife polarizó casi toda la atención en la comparecencia de Álvaro Cervera ante los medios de comunicación. El míster incidió en que Aitor Sanz se ha ganado "el derecho a decidir, tanto desde el punto de vista personal como desde el prisma futbolístico". En este sentido, reseñó que ayer volvió a dar «un recital».

"Por supuesto está el tema de las fichas, la decisión del club... pero honestamente creo que, si Aitor se queda, va a ser importante para nosotros la próxima temporada", enfatizó Cervera, que dejó entrever que su deseo es la renovación del madrileño. Todo apunta a que la semana que hoy comienza puede ser muy relevante para clarificar si el futbolista acepta quedarse.

En cuanto al partido, el entrenador tinerfeñista dijo que "salió incluso mejor de lo esperado". Tanto por el resultado, como también por la opción que tuvo para darle minutos a algunos de los menos habituales. "Si lo piensas antes de empezar, no te sale tan bien. Hemos ganado, se ha entregado el trofeo y ha tenido participación mucha gente que venía tiempo sin jugar. Ha salido todo como queríamos. Despedirnos en casa de este modo es el mejor final posible para esta gran temporada, aunque todavía queda un partido más", sintetizó.

En cuanto a las determinaciones "la alineación y todo lo que he hecho en este partido es pensando en lo ocurrido este año; es un pensamiento muy personal, puedo estar acertado o no, pero el éxito del ascenso se ha conseguido con un grupo. Y hay futbolistas que han jugado menos, y que se merecían disfrutar, sentirse partícipes y tener su participación. El futuro nos queda muy lejos, será en otra categoría. Pensamos que va a haber muchos cambios y lo que debo hacer ahora, al menos por mi parte, es darle valor a todos los que han estado aquí con nosotros hasta conseguir el objetivo", explicó.

La rueda de prensa no dio demasiados detalles sobre los jugadores que se retiraron lesionados, a la espera de pruebas. "Noel ya en el calentamiento tenía alguna molestia en la rodilla; no era algo grave, pero al final ha tenido problemas durante el partido y ha tenido que retirarse. El tema de Balde no lo sé, porque ya antes de ser sustituido se estaba quejando. No sé si será preocupante, pero es algo más que una simple molestia. Supongo que tendrán que hacerle pruebas para ver si hay afectación al menisco", dijo el entrenador.

A título individual, se refirió nuevamente al concurso de Dani Fernández, que tuvo margen para sentirse muy protagonista sobre el terreno de juego. "Futbolistas como él son especiales porque tienen mucha calidad y yo confío mucho en ellos. Pero como digo a veces, en el caso suyo es muy buen jugador cuando no hay choque, cuando está liberado. Tiene que aprender que esto no siempre va a ser así, que el fútbol es un deporte de contacto; no solo se trata de ser ganador cuando pone su calidad al servicio del equipo, que eso ya lo hace muchas veces", apuntó. Sobre el gol de Chapela, comentó que «le va a venir muy bien». Del atacante andaluz, comentó: "Su caso es singular. Tiene una calidad tremenda y todos pensamos que nos iba a echar una mano rápidamente y luego nos desilusionamos un poco. Ahora, toca recuperar el tiempo perdido".