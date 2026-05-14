El Real Madrid arranca su proceso electoral: calendario oficial, fechas y requisitos

La junta electoral del Real Madrid ha anunciado oficialmente este jueves la convocatoria de elecciones a presidente y junta directiva del club blanco. Conforme marcan los estatutos, el organismo electoral de la entidad ha activado el proceso dos días después de la solicitud de Florentino Pérez y su junta, activando el calendario que debe terminar con la reelección del actual presidente o la proclamación de un máximo mandatario.

Los estatutos del Real Madrid marcan los tiempos de un proceso que se inicia con un periodo de diez días para que los socios que lo deseen presenten sus candidaturas. Podrán hacerlo desde este mismo jueves y hasta el sábado 23 de mayo, el día en que el Real Madrid cierra la Liga, recibiendo al Athletic en el Santiago Bernabéu.

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox / INSTAGRAM

Requisitos para ser presidente del Real Madrid

Todas las candidaturas serán admitidas y proclamadas un día después de que se presenten ante la junta electoral, si cumplen los requisitos. En resumidas cuentas, el candidato a presidente debe ser socio blanco desde hace 20 años, ostentar la nacionalidad española y tener capacidad, junto a su junta, para avalar el 15% del presupuesto del club, cantidad que en esta ocasión se eleva hasta los 187 millones. El resto de candidatos a directivos debe tener una antigüedad de socio de al menos 10 años, 15 en el caso de los vicepresidentes.

A partir del 23 de mayo, la junta electoral deberá convocar las elecciones en un plazo máximo de 15 días, en el caso de que haya más de un candidato. Esto significa que la fecha límite para que los socios acudan a las urnas sería el domingo 7 de junio. Si solo hubiese una candidatura, sería proclamada ganadora de manera automática a la finalización del primero de los plazos.

La principal dificultad logística de esa fecha es su coincidencia con la visita del Papa León XIV a Madrid. Ese mismo domingo oficiará una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles, en el centro de la capital, y al día siguiente tendrá un encuentro con fieles en el Santiago Bernabéu, que también acogerá ese lunes 8 un gran concierto con David Bustamente, Daniel Diges y Diana Navarro. Las votaciones, no obstante, también podrían celebrarse en Valdebebas, donde se ubica la ciudad deportiva del Real Madrid.

Riquelme sopesa su candidatura

Florentino Pérez ya anunció que tanto él como el resto de miembros de su junta directiva se presentarían a los comicios. La duda ahora estriba en si Enrique Riquelme le plantará cara en las urnas. El empresario energético hizo pública ayer una carta en la que pedía a Pérez más tiempo para la celebración de las elecciones. Una petición desdeñada por el actual mandatario, entre otras cosas porque ya había activado el proceso.

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Riquelme cuenta con el´descomunal músculo económico que requieren los estatutos y en los próximos días deberá tomar una decisión definitiva. Si decide no presentarse, Florentino Pérez sería reelegido para un nuevo mandato que expiraría dentro de cuatro años, en la primavera de 2030.