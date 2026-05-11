Moeve Fútbol Zone 1x25: el Barça gana el Clásico y conquista LaLiga

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en clasificación, resultados y calendario de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve.

El Clásico y la conquista de LaLiga

El bloque principal del programa pone el foco en el duelo entre FC Barcelona y Real Madrid, con la participación de los periodistas Alfredo Martínez y Eloy Lecina, que analizan en profundidad todo lo que ha dejado el gran partido del fin de semana y cómo el conjunto azulgrana ha terminado conquistando el campeonato. Además, en la sección de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Álex Mérida, de El Correo de Andalucía, ofrece las claves del partido entre Sevilla y Espanyol.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

LaLiga Hypermotion y el semáforo

El programa también dedica espacio a la LaLiga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la jornada 39 y presenta la habitual sección del semáforo, destacando a los equipos en mejor y peor dinámica. En el bloque de La Firma Prensa Ibérica de la categoría, la periodista Carla Gil, de La Provincia, analiza el encuentro entre Andorra y Las Palmas.

Liga F y los mejores goles de la jornada

En clave femenina, Maria Tikas repasa la actualidad de la Liga F Moeve y selecciona los tres mejores goles del fin de semana.

LaLiga Genuine Moeve, protagonista

El espacio “Fútbol para todos” vuelve a centrarse en la LaLiga Genuine Moeve, con Xavi Espinosa, que presenta la segunda historia de esta fase con el Málaga como protagonista del reportaje.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales.