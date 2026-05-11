Barcelona se viene arriba con la rúa del Barça: del helado de Szczesny a los balones de playa en cinco horas de fiesta

Barcelona se rindió a la euforia este lunes por la tarde para celebrar la 29ª Liga del Barça. Más de cinco horas de fiesta y cánticos acompañaron a los jugadores azulgranas mientras recorrían las calles de la capital catalana en el autobús del club. Pero la fiesta, no estaba solo entre los aficionados que esperaban ver a sus ídolos, también se contagiaba entre los jugadores que iban dejando imágenes icónicas en cada calle por la que pasaban.

La comitiva arrancó a las 17.20 horas, 20 minutos después de lo previsto, desde el Spotify Camp Nou, con el autobús descapotable de los campeones encabezando un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Desde los primeros metros, miles de aficionados se echaron a las calles para acompañar a los jugadores, entre bengalas, humo blaugrana, lluvia de confeti, conos, balones de playa y cánticos constantes. Durante el recorrido completo, los jugadores, todos con una camiseta conmemorativa con el lema 'Una manera de ser, una manera de ganar', no dejaron de celebrar con los aficionados mientras disfrutaban de comida y bebida sobre el autobús.

Quizá los cánticos de Gerard Martín y Fermín, los bailoteos de Araújo y Lamine, o las pistolas de agua de Balde y Casadó fueron algunas de las escenas más esperadas pero menos sorprendentes. Pero sin duda, las que más llamaron la atención fueron las del menú hipercalórico de Szczesny, que constó al menos de un helado (compartido con Lewandowski), una focaccia, una pizza y dos burgers, la de Lamine Yamal portando una bandera palestina, la de Pedri arrodillado ante Marcus Rashford, autor del primer gol en el triunfo liguero contra el Real Madrid, para entregarle un ramo de rosas blaugranas o la de Lewandowski ondeando una estelada que marcaba el paso del autobús. Todas ellas icónicas, y que pasarán a la historia del club catalán el año que sellaron por primera vez la liga ante el eterno rival.

"Cono quédate"

La celebración llega apenas un día después de que el Barça certificara el título liguero al imponerse este domingo a su eterno rival, el Real Madrid (2-0), en El Clásico disputado en el Spotify Camp Nou la misma temporada en que el conjunto blaugrana ha vuelto a dominar el fútbol español levantando también en enero la Supercopa de España.

La felicidad era sin duda coral, y entre los asistentes poco importaban las horas de espera por poder presenciar durante unos segundos semejante material audiovisual. La espera tampoco es que fuera precisamente aburrida, pues cánticos y mofas animaron a los asistentes que poco necesitaban para seguir jaleando a los suyos.

Barcelona. 11.05.2026. Deportes. Rua por las calles de Barcelona de los jugadores del Barça como celebración del título de liga. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

"Cono quédate" o "Vinicius balón de playa" fueron algunos de los 'hits' que se corearon más allá de las típicas canciones e himnos del club, pues si algo podía hacer más grande la celebración de este título de Liga fue la gran satisfacción de haberse conseguido en casa y ante el eterno rival. Los conos de señalización vial y balones de playa se dejaron ver en todos los tramos de la rúa. Las pelotas hinchables rebotaban sobre los aficionados y llegaban incluso al autobús de los jugadores entre mofas y aplausos.

El éxtasis, como es comprensible, lleva superando niveles máximos desde anoche cuando miles de culés se encontraron en la Plaça de Catalunya para celebrar el título. Entre ellos, como ya es prácticamente tradición, Balde y Casadó escoltados entre la multitud celebraron el triunfo con bengalas del mismo modo que Dani Olmo, Eric Garcia o Pedri repitieron la imagen de la temporada anterior volviendo a casa de la fiesta en bicing ante las atónitas miradas de conductores y transeúntes.