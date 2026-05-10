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Un punto escaso para el Mallorca ante un Villarreal de Champions

Ayoze adelantó al submarino y Muriqi puso las tablas en el marcador

El Mallorca suma un punto que le sabe a poco.

El Mallorca suma un punto que le sabe a poco. / EFE

EFE

Palma

El Mallorca sumó un punto que le sabe a poco ante el Villarreal (1-1) tras estar por debajo en el marcador tras un gol de Ayoze, pero un error de Arnau Tenas propició el empate de Muriqi, aunque el guardameta evitó después la derrota del equipo castellonense con varias paradas de mérito.

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