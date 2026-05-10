Tenis
Masters 1.000 de Roma: Matteo Arnaldi - Rafa Jódar, en directo
El español afronta en el Foro Itálico una oportunidad clave para impulsar su ranking y acercarse a la clasificación para Roland Garros
Redacción
El español Rafa Jódar continúa su camino este domingo en el Masters 1000 de Roma 2026, un escenario que llega en el mejor momento de su carrera. El joven madrileño aterriza en el Foro Itálico después de firmar un último mes espectacular, dejando huella tanto en Barcelona como en Madrid y consolidándose como una de las grandes sensaciones del circuito.
El salto competitivo de Jódar también ha tenido reflejo inmediato en la clasificación ATP. Situado ya en el puesto 34 del mundo, el español afronta la cita romana con una oportunidad inmejorable: meterse entre los 32 cabezas de serie de Roland Garros. Sin puntos que defender respecto a la pasada edición, una buena actuación en la capital italiana podría darle el impulso definitivo antes del Grand Slam parisino.
El rival será el italiano Matteo Arnaldi, número 106, que buscará ante los suyos una nueva victoria con el pase a octavos de final ante el español Rafael Jódar, que este viernes venció y dejó buenas sensaciones ante el portugués Nuno Borges.
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