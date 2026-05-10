Cervera: «El equipo no ha sido nada competitivo»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, se mostró «triste» por la actuación de los suyos en el Reina Sofía. Además, exhibió nuevamente su perfil más crítico con los arbitrajes. Sobre el de ayer en el campo de Unionistas, resaltó que apenas pudo «jugarse nada» a lo largo de la segunda parte.

«En la primera mitad ellos han sido mejores, y aún así hemos empatado; y en la segunda al árbitro no le apetecía que hubiese partido, y ha pitado 25 faltas. No puedo valorar mucho este partido desangelado, que a mí por lo menos no me ha gustado absolutamente nada», remarcó el preparador de los blanquiazules. «No hemos estado bien ni en defensa, ni en ataque. Hemos ofrecido muy poca cosa», adujo.

Asimismo, se le preguntó por la última secuencia del envite, en la que el colegiado pudo señalar pena máxima a favor del Tenerife. De hecho, Cervera pidió el auxilio del videoarbitraje. «Aún así, yo sabía perfectamente que no lo iba a pitar. Es hablar siempre de lo mismo. Un día sí, otro día no... ¿han visto la segunda parte? Es que no se ha jugado nada. Todo eran faltas y más faltas, es lo que hay. Pero sabía perfectamente que no iba a pitar penalti, estaba clarísimo», sugirió en voz alta. «No es una queja por esta jugada, o por alguna otra. Es en general. Tienes que intentar que se juegue un partido de fútbol. Pero todo han sido interrupciones, no se ha jugado nada. Y la última acción, pues nada, como es a criterio de ellos...», verbalizó.

«No voy a echarle la culpa al árbitro de la derrota, pero deberían hacérselo mirar. A veces estás en el banquillo y es que no se juega. Cada medio minuto hay un tío en el suelo, y es falta. Así, es imposible», fue otro de sus mensajes. En cuanto al comportamiento de sus futbolistas, echó en falta una mayor intensidad. «Hay saques de banda que normalmente están apretados, presionados... hoy [por ayer] no. El mejor ejemplo es el segundo gol de ellos, una acción que no pasa cuando un equipo es competitivo. Hoy, seguramente, no lo hemos sido», reseñó.

Por otro lado, se refirió a los cambios que introdujo en la alineación inicial para dar premio a aquellos jugadores que han tenido menos protagonismo en lo que va de temporada. Así, entraron en el once nombres como el de Cris Montes o el de Jeremy Jorge, así como el de Gabri de Vuyst bajo palos. «Ya veremos durante la semana si repiten. Hay que valorar lo que se ha hecho y hay que darle premio a los que han jugado menos; sigo pensando que hay que recompensarles. Es el momento de hacerlo», respondió. Además, anticipó que probablemente en casa contra el Pontevedra se verá otro partido bien distinto el próximo domingo. «Pesará en ellos, en todos los que jueguen», dijo del factor Heliodoro. No es lo mismo jugar aquí que hacerlo en casa. Pienso que la puesta en escena será diferente», auguró.

Noticias relacionadas

Por último, hizo balance de la temporada que han rubricado como visitantes. «Fuera de casa hemos sido buenos. A mí este enfado se me pasará mañana, pero no me gusta ver al equipo así. Lo siento, pero no me gusta. Quiero que el contrario, si gana, es porque ha sido mejor y porque te supera bien. Hay situaciones que no me agrada ver, pero ya está, se supone que está en el guion después de ascender», completó. n