Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Francia de MotoGP

Pecco Bagnaia conquistó la pole del Gran Premio de Francia de Moto GP para regresar a la primera posición de la parrilla 196 días después de la última vez. El italiano no salía primero desde el GP de Malasia de 2025 y compartirá primera fila con su compañero, Marc Márquez. Tercero en la línea de salida estará el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, escoltado por otro italiano Fabio Di Giannantonio.

Por primera vez esta temporada, Marc Márquez se vio obligado a pasar por Q1 después de un viernes gris en Le Mans en el que solo consiguió ser 13º. El sábado tiró desde los primeros compases, entrando en una batalla de cronos con el local Fabio Quartararo y Raúl Fernández.

Los tres dominaron desde el inicio la zona alta y cuando todo parecía dictado para sentencia, el de Ducati dio un golpe sobre la mesa con una vuelta de récord. Su 1:29.288 mejoraba el registro conseguido el curso pasado por el propio Quartararo y aseguraba el billete de Marc a Q2.

En la batalla por la pole, Marc Márquez se colocó a rueda de su hermano Àlex en los primeros giros para intentar marcar ya de inicio una buena marca, pero Fabio Di Giannantonio superó el tiempo de ambos. No le duró demasiado, con Marco Bezzecchi entrando en escena.

Antes del primer cambio de neumáticos, el líder del Mundial, ya presentó credenciales a la pole, colocándose al frente con 1:29.825. Tras el primer paso por boxes, con neumáticos nuevos, Marc Márquez hizo su apuesta y firmó un 1:29.646 que parecía ya darle la deseada pole.

Pero aun no estaba todo dicho. Pecco Bagnaia demostró que ha encontrado el camino y con un gran sector final mejoró el tiempo de su compañero prácticamente sobre la bozina. Con un 1:29.634 se hizo con la primera plaza y relegó a su compañero a la segunda posición.

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Calsificación del GP de Francia Pecco Bagnaia (ITA/Ducati) Marc Márquez (ESP/Ducati) Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati) Pedro Acosta (ESP/KTM) Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) Joan Mir (ESP/Honda) Jorge Martin (ESP/Honda) Ai Ogura (JAP/Aprilia) Àlex Márquez (ESP/Ducati)

En clave española, después de Marc el mejor clasificado fue Pedro Acosta, quinto. Joan Mir, que está firmando un buen fin de semana, se clasificó séptimo, por delante de Jorge Martín. Àlex Márquez fue finalmente décimo, con Rins duodécimo y Raúl Fernández 13º.