TENIS
Djokovic cae ante el croata Prizmic en su reaparición en Roma
El tenista serbio, que acumulaba casi dos meses sin competir, se despide del Masters 1000 a las primeras de cambio pese a llevarse el primer set (2-6, 6-2 y 6-4)
El regreso de Novak Djokovic a las pistas después de casi dos meses no fue el deseado. El serbio sucumbió en su debut en el Masters 1000 de Roma ante el croata Dino Prizmic (2-6, 6-2 y 6-4) en un partido en el que se le vio la falta de rodaje pese al gran nivel mostrado en el primer parcial.
Se queda así sin opciones de poder rodarse antes de Roland Garros, a no ser que decida acudir a Ginebra, como yua hizo el año pasado y consiguió el título en la semana anterior al inicio del Grand Slam francés.
Sea como sea, el serbio llegará a París sin una sola victoria en los grandes torneos de la gira previa, algo que ya le sucedió también en la pasada campaña, perdiendo en su debut en Montecarlo y Madrid.
Este año no estuvo en ninguna de las dos citas, pero decidió por jugar en la capital italiana, aunque sin suerte tampoco.
Empezó de maravilla jugando un tenis increíble y clavando cada bola a la línea dejando a Prizmic sin opción a nada. Pero la facilidad con la que el serbio se apuntó el set no era la realidad de un partido que endureció a la mínima que pudo el croata, demostrando la calidad que atesora.
Aprovechó el peor momento de Djokovic y le devolvió el mismo parcial que en el primer set para igualar el partido. Se recuperó Djokovic con la llegada del tercero, pero había dado demasiada cancha a un Prizmic que se soltó por completo y tras conseguir la rotura no se dejó asustar por el momento y cerró el partido sin demasiados problemas.
Gran victoria para un Prizmic ante 'Nole', que demostró que por el momento esta lejos de su nivel.
París está a la vuelta de la esquina y en apenas quince días empieza la acción en un Roland Garros sin su rey. La baja de Carlos Alcaraz abre las opciones del serbio que con la llegada de los grandes torneos ya sabemos como responde.
A la espera de ver si se decanta por jugar en Ginebra o no, Djokovic deberá mejorar y mucho antes de iniciar su camino en Roland Garros.
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