El Valencia Basket silencia Atenas al forzar el cuarto partido

Tres partidos y otros tantos finales de infarto. Eso sí, en esta ocasión, cayó del lado de un Valencia Basket que se creció en un ambiente hostil y que demostró el carácter y la personalidad de un equipo que se ha ganado a pulso seguir soñando con el billete para la Final Four, que se jugaría también en Atenas. De momento y pese al atasco final que obligó a sufrir hasta el final, los 'taronjas' derrotaron al Panathinaikos por 87-91 y se ganaron el derecho a volver a jugar este viernes en el mismo escenario. Y todo tras un partido de máxima tensión fuera y dentro de la pista que acabó con los entrenadores expulsados y con Montero, Badio y Taylor asumiendo la responsabilidad en los visitantes, que además marcaron la diferencia con la superioridad en los rebotes.

Sin Omari Moore ni Yankuba Sima, descartes técnicos que se sumaban a la baja por lesión de López-Arostegui, Pedro Martínez salía de inicio con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako. En apenas 14 segundos, los 'taronjas' tomaron el mando con un primer triple de Badio en toda una declaración de intenciones de que el ambiente del OAKA no iba a intimidarles.

Un Valencia Basket muy metido en el partido y con buena intensidad defensiva frenaba a un Panathinaikos que solo veía aro desde el tiro libre. Mientras, la inspiración de un Taylor que sumaba tres canastas seguidas, disparaba a los 'taronjas' hasta el 3-9 inicial. Una diferencia que aún pudo ser mayor de no ser por el 0 de 4 de Sako desde la línea de tiros libres justo antes de que el francés dejara su lugar a Reuvers, el primer cambio del partido antes de los tres minutos.

La primera ronda de rotaciones 'taronja', sin embargo, se alargaba más de lo habitual, con Puerto, Key y De Larrea entrando en pista pasado el ecuador de la primera parte y un Badio que llegaba de inicio hasta los 7:31 en pista, algo muy poco habitual esta temporada. Los locales, más incómodos que en anteriores partidos ante la buena defensa del Valencia, trataban de engancharse al partido con acciones individuales de Nunn y de TJ Shorts, aunque dos asistencias de Montero y Key a De Larrea y Puerto respectivamente, permitían al equuipo español cerrar el primer cuarto con un +6 en el marcador (18-24).

Lanzados pese a la tercera falta de Taylor y la lesión de Puerto

Solo nueve jugadores habían tenido minutos hasta el momento, pero tras quedarse en blanco en el primer período, Pradilla y Darius entraban en la reanudación, anotando el internacional por Italia un triple que respondía al primero de TJ Shorts. Los interiores intercambiaban canastas bajo el aro en los siguientes minutos, pero los 'taronjas' rompían la dinámica con un rebote ofensivo que acabó en triple de Taylor y un robo de Darius que acabó en mate, para poner el 25-35 y obligar a Ergin Ataman a parar el partido.

Todo iba rodado hasta el momento a excepción de la tercera falta que vio Taylor a 7:17 del descanso. Pedro Martínez se veía obligado a dosificar al mejor del partido hasta el momento, pero el capitán asumió también el peso ofensivo del equipo sumando dos veces desde el 6,75 para poner el +10 (36-46) después de unos minutos en los que Nunn y Hayes-Davis, menos inspirado que en el anterior duelo, habían reducido diferencias.

Josep Puerto, en el momento de abandonar la pista por su lesión en el tobillo izquierdo. / PETE ANDREOU / EFE

Un nuevo contratiempo le llegaba al Valencia Basket con una torcedura de tobillo de Puerto que hizo que el capitán tuviera que retirarse sin apenas apoyar su pie izquierdo. Sin él en pista, al menos a los 'taronja' lograron cerrar un parcial de 0-6 antes del descanso que permitió irse a vestuarios con un esperanzador 39-52 tras dos acciones de Montero y tiros libres de Darius.

Máxima tensión con los técnicos expulsados

TJ Shorts, al igual que en el segundo cuarto, intentaba empujar a los suyos hacia la remontada tras el descanso, pero el Valencia BC seguía con la máxima intensidad atrás y acierto en ataque, con Darius, Costello y Montero disparando a los 'taronjas' hasta el 43-62. Un +19 a 7:26 del final del tercer cuarto que llevaba a Ataman a parar el partido.

Osman, con siete puntos seguidos y Hayes-Davis con un triple, reducían diferencias hasta el 50-64. Y aún lo lograrían más pese a un triple de Badio, con nuevos triples del alero turco y otro de Rogvakopoulos para poner el 56-67.

Pedro Martínez paraba el partido y ya no podría hacer más en el partido. Una aireada protesta de Ataman sobre los árbitros provocó la reacción del técnico 'taronja', tratando de impedir que el turco les condicionara. Y en una decisión salomónica, los árbitros acabaron expulsando a ambos a 3:08 del final del tercer cuarto.

Xavi Albert tomaba el mando y aunque el intercambio de canastas se sucedía y permitía que los griegos se acercaran un poco más, el Valencia daba la cara y lograba irse al último cuarto con +9 (66-75).

Jean Montero, valiente asumiendo la responsabilidad ofensiva en el OAKA. / PETE ANDREOU / EFE

Último cuarto de infarto

Badio se echaba el equipo a la espalda y lideraba un parcial de 2-9, al que ayudaron Costello con un triple y Montero para poner el 68-84. De nuevo el dominicano sumaba para poner el 73-88, a 5:25 del final. Instantes después llegaba la expulsión de Nunn y todo se ponía de cara, pero llegó el atasco 'taronja' cuando menos se esperaba.

Los locales reducían aún más diferencias por medio de Shorts y de Rogvakopoulos, mientras los errores se sucedían en los ataques visitantes hasta el punto de ver peligrar una victoria que parecía clara minutos antes.

Con 85-90, Hayes-Davis anotaba dos tiros libres a 20:2 del final. Los 'taronjas' tenían posesión para intentar agotarla y llevarse el partido, pero Badio perdió el balón en la línea de fondo y dejó una última posesión a los locales con 17 segundos por jugar. El Panathinaikos se lo jugaba al triple para buscar la prórroga, pero no acertaron desde el 6,75 en posiciones forzadas y Badio acabó sentenciando el duelo desde el tiro libre, anotando el primero y fallando el segundo que permitía agotar el tiempo con el definitivo 87-91.

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De nuevo con sufrimiento hasta el final, pero en esta ocasión la moneda salió cara y los 'taronjas' fuerzan un cuarto partido que les permite seguir soñando con la vuelta al Roig Arena para jugarse el pase a la Final Four.