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El último ultimo psicólogo de Maradona dice que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar

Último psicólogo de Maradona dice que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar

Último psicólogo de Maradona dice que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar

EFE

Buenos Aires

Carlos Díaz, el último psicólogo que trató a Diego Armando Maradona, declaró este jueves en el juicio por la muerte del exfutbolista que éste padecía de un trastorno bipolar.

"En Maradona había que abordar un cuadro comorbilidoso de la adicción. Más allá del espectro adictivo, había un trastorno bipolar y un trastorno narcisista de la personalidad por abordar", declaró Díaz ante el tribunal que lleva adelante el juicio por la muerte del astro.

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Durante su extensa declaración, el psicólogo, uno de los siete profesionales de la salud acusados en este juicio, abordó los detalles de su vínculo con el paciente y el tratamiento desarrollado durante los 29 días previos a su muerte, que sucedió sin la presencia de alcohol ni otras sustancias en sangre, según la autopsia.

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