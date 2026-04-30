El CD Tenerife activa una última oportunidad para ir al partido

Oportunidad de última hora. El CD Tenerife informó este miércoles de que pondrá a la venta una limitada remesa de entradas en su web hoy viernes a partir de las 10:00 horas. Serán aquellas localidades de los abonados que no puedan acudir al encuentro frente al Barakaldo y quieran liberar sus respectivos asientos.

Para ello, la institución insular ofrece un correo electrónico a través del cual se puede realizar la gestión (ca@clubdeportivotenerife.es). El plazo para acogerse a esta medida excepcional expira hoy a las 15:00 horas.

La intención del club blanquiazul es que el Heliodoro Rodríguez luzca sus mejores galas. Además, se recomienda encarecidamente a todos los aficionados que acudan con la suficiente antelación al coliseo capitalino.