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El CD Tenerife activa una última oportunidad para ir al partido

El club habilita una opción para que se liberen los asientos de aquellos abonados que no puedan acudir al encuentro

La afición del club blanquiazul en el encuentro contra el SD Ponferradina

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Manoj Daswani

Manoj Daswani

Santa Cruz de Tenerife

Oportunidad de última hora. El CD Tenerife informó este miércoles de que pondrá a la venta una limitada remesa de entradas en su web hoy viernes a partir de las 10:00 horas. Serán aquellas localidades de los abonados que no puedan acudir al encuentro frente al Barakaldo y quieran liberar sus respectivos asientos.

Para ello, la institución insular ofrece un correo electrónico a través del cual se puede realizar la gestión (ca@clubdeportivotenerife.es). El plazo para acogerse a esta medida excepcional expira hoy a las 15:00 horas.

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La intención del club blanquiazul es que el Heliodoro Rodríguez luzca sus mejores galas. Además, se recomienda encarecidamente a todos los aficionados que acudan con la suficiente antelación al coliseo capitalino.

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