José León subraya la importancia de la «gestión emocional»

José León, uno de los fijos en los esquemas de Álvaro Cervera, puso ayer el acento en «la gestión de las emociones» e hizo hincapié en la labor del psicólogo del equipo, Jorge Pastor, quien «estos días está muy pendiente» de las rutinas de los jugadores.

El profesional madrileño no le hace ascos a la idea de erigirse en héroe y pasar a la historia como goleador del ascenso. «Ojalá», respondió. «Todos queremos», prosiguió el defensor blanquiazul, quien destacó que desde su posición es mucho más difícil conseguir anotar, «si acaso en alguna acción a balón parado en la que pueda cabecear».

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«Sabemos que la afición está entregada e ilusionada; al final el ascenso es lo que ellos esperaban que ocurriera y con esa responsabilidad afrontaremos el partido. Solo tengo palabras de agradecimiento para la gente porque siempre nos han apoyado y lo volverán hacer este viernes [por mañana]. Ojalá el partido salga de la forma que queremos para que luego podamos disfrutar todos juntos», enunció sobre la posterior celebración, que todavía no está en los pensamientos ni prioridades de los futbolistas. Por la situación de la enfermería, es posible que a Léon le toque repetir como lateral. n