La hora de la segunda unidad

En el contexto de una temporada tan exigente y larga como la del Tenerife hay momentos y oportunidades para casi todos. El representativo empezó su singladura en Primera RFEF con un once tipo que en poco se parece al que ha presentado Álvaro Cervera en estas últimas jornadas. Con la eclosión efímera de Juan Ybarra, que debutó hace unas semanas, ya son 34 los hombres que pueden sentirse partícipes del ascenso que está a la vuelta de la esquina. Algunos ya no tienen vinculación alguna con el club, como el ya retirado Álvaro González; y otros están a préstamo en otros destinos, tales como Zoilo o Calavera. Pero entre todos construyeron un éxito que cobrará otra dimensión este viernes si se logra el anhelado cambio de categoría en el Heliodoro.

En el proyecto hay nombres propios incuestionables, de una relevancia capital. En este selecto club de los casi imprescindibles figura el portero Dani Martín, que ha cuajado el gran año de su vida, se ha convertido en un auténtico coleccionista de porterías a cero y ha parado tres penaltis increíbles, todos ellos providenciales. Salvo el duelo de Lezama, que se perdió por su feliz paternidad, no ha faltado ni una vez más. Casi a la par figura en nivel de importancia el tercer capitán del plantel, David Rodríguez, a quien Cervera elogió públicamente desde que comenzó la temporada.

Para el joven lateral blanquiazul habría sido una pena faltar al partido del ascenso si llega a producirse en Ponferrada, adonde no viajó porque estaba sancionado. Pero el aplazamiento de la fiesta hasta el viernes le confiere un rol trascendente, por cuanto en una defensa bajo mínimos tendrá galones y además actuará por la derecha, su perfil preferido. Por méritos propios figura como el hombre de campo más utilizado por Cervera. En un rango de altísima relevancia para el éxito compartido que previsiblemente podrá celebrarse este viernes hay que hacer constar los goles de Jesús de Miguel, las asistencias de Nacho Gil y, por supuesto, el papel de pichichi que se ha ganado Enric Gallego. Pero de estos tres, solo el barcelonés ha tenido un protagonismo sostenido en el tiempo. A Demi pareció apagársele la estrella y en el último partido fue suplente por decisión técnica, y Gil se cayó por una inoportuna lesión que avivó los fantasmas por la evidente dependencia de su calidad y chispa.

Noticias relacionadas

Situaciones inesperadas e indeseadas como las lesiones de larga duración (Marc Mateu, Javi Pérez y más recientemente Alassan) han dado la oportunidad a los llamados hombres de la segunda unidad. Un futbolista que venía para ser importante –incluso se habló de él como refuerzo estrella– era Cris Montes y al final ha tenido que conformarse con una cuota de actor secundario. Eso sí, con luces tan brillantes como la que ofreció su concurso en Balaídos, donde salió al rescate en una secuencia que valió el empate para el representativo. El tanto subió al marcador y al acta como obtenido en propia meta, pero fue la eclosión del chicharrero la que evitó la derrota. En una situación semejante ha estado casi todo el año Maikel Mesa. Ha tenido sus momentos, como un gol en el festival ante el Mérida en casa, pero nunca ha podido sentirse importante. Cuentan desde dentro que la implicación de los suplentes ha sido esencial para que el grupo no se desuniera. Un factor clave. n