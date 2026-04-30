«Dani es un jugador especial y ojalá vuelva a marcar»

¿Siguiendo al CD Tenerife en la distancia?

Como buen aficionado que soy, está claro que siempre he seguido al Tenerife. Y este año, también. Les deseo lo mejor siempre. Es un club al que le tengo un cariño inmenso.

¿Se imagina el estadio lleno?

Tiene que ser una situación increíble para todos los jugadores que lo están viviendo. El domingo vi que ya no quedaban entradas. Para cualquier futbolista es algo imponente jugar partidos así. Al final, va a ser una isla entera. La fuerza que te transmite eso es lo más bonito que puede pasarte en el mundo del fútbol.

Supongo que sus buenos deseos son para el equipo, pero también para la afición que tanto les apoyó el año pasado.

Me alegro mucho, sobre todo por la afición. Porque esta misma afición es la que sufrió tanto en los momentos complicados, durísimos, que vivimos la temporada anterior.

¿Quién le gustaría que marcase el gol definitivo?

Hay muchos compañeros que me gustarían que marcasen. Pero si me tengo que mojar, me quedo con Dani Fernández. Me llevo muy bien con él. Y a la vez, aprovecho para mostrar mi pesar por que César no pueda jugar.

Ya Dani marcó en Ponferrada, ¿vio su gol?

Sí que vi el partido de Ponferrada y Dani estuvo espectacular. La verdad es que no me sorprende. El año pasado entrenábamos juntos y se le veían cosas brutales. Y ya te digo, es un jugador especial.

¿Entiende que su venta fue clave para que el Tenerife pudiera respirar y construir su proyecto?

La verdad es que las situación en que se da mi venta, cierto es que al club le da un poco de respiro. Pero la clave ha sido buena gestión que está teniendo el club.

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