La Selección española en Alcobendas: nombres que quieren brillar en las World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

La Selección española afronta la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 con una representación cargada de ilusión en las cuatro categorías, en una cita que se disputará del 28 al 31 de mayo en la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas. El evento, que reunirá pruebas de Búlder y Velocidad dentro del circuito internacional, se presenta como una oportunidad única para que los escaladores nacionales compitan en casa frente a la élite mundial. No todos los días se puede contar con ese impulso extra que aportan familiares, amigos y aficionados.

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La convocatoria española combina experiencia internacional, como la de Leslie Romero o Erik Noya; la progresión en el ranking de nombres como Geila Macià o Guillermo Peinado; y perfiles a tener en cuenta como Miguel Gómez o jóvenes como Alberto García (18 años), que buscan seguir acumulando experiencia. En un contexto de altísimo nivel competitivo, el equipo nacional pondrá a prueba qué supone competir con el empuje del público local.

Búlder masculino y Guillermo Peinado

En la categoría masculina de Búlder, a sus 20 años Guillermo Peinado lidera la representación española. El escalador ocupa actualmente el puesto 24 del ranking mundial, una posición que —junto a su edad— refleja su progresión dentro del circuito y su capacidad para competir con regularidad frente a rivales de primer nivel. El año pasado ya alcanzó unas semifinales en Copa del Mundo, un resultado que le sirve para ganar confianza de cara a eventos como este de Alcobendas, de máxima exigencia.

Búlder femenino: proyección y ambición

En el cuadro femenino, Geila Macià será la principal referencia española. Situada en el puesto 29 del ranking mundial, llega a la cita madrileña como una de las escaladoras con mayor proyección dentro del equipo nacional. El verano pasado, en Helsinki, se proclamó campeona del mundo sub-19 (tenía 17 años) en Dificultad y logró la medalla de plata en Búlder. Su evolución en el circuito internacional alimenta la ilusión de que pueda convertirse en referente mundial en el futuro y en uno de los grandes atractivos locales de esta World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Velocidad masculina: experiencia y referencia nacional

En Velocidad masculina, Erik Noya se presenta como la gran referencia española. A sus 32 años, el escalador ocupa actualmente el puesto 10 del ranking mundial y está consolidado como uno de los nombres más destacados del panorama internacional en esta disciplina. Su experiencia y fiabilidad en pruebas del circuito le sitúan como uno de los principales referentes dentro de la Selección nacional.

La representación española se completa con Miguel Gómez (bronce en la Copa de Europa del verano pasado en Italia), con 27 años y situado en el puesto 67 del ranking, y Alberto García, en la posición 93. Este último es, con 18 años, el actual líder del ranking nacional de Velocidad. Entre los tres completan un equipo que busca dar visibilidad a una disciplina que cada vez capta más atención entre los jóvenes.

Leslie Romero, diploma olímpico en París 2024 / Cedida

Velocidad femenina: un bloque sólido para competir en casa

La Velocidad femenina presenta uno de los bloques más sólidos de la delegación española. Leslie Romero, diploma olímpico en París 2024, encabeza el equipo como la mejor posicionada en la clasificación mundial, ocupando actualmente el puesto 14. Su rendimiento en el circuito internacional la sitúa como una de las escaladoras con mayor capacidad para competir en rondas avanzadas y medirse frente a las especialistas más rápidas en citas clave.

Junto a ella estarán Carla Martínez Vidal, que ocupa el puesto 22 del ranking mundial, y Haizea Pinto Ilincheta y Nora García Maestu, formando un equipo equilibrado que combina experiencia, progresión y competitividad.

Algunos nombres internacionales

El reto para el equipo español será hacerlo bien teniendo en cuenta el nivel internacional de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. Alcobendas reunirá a algunas de las grandes figuras del momento como Oriane Bertone, número 1 del mundo en Búlder; Annie Sanders, número 3; y el francés Mejdi Schalck, número 2 del ranking masculino. En Velocidad, nombres como Zach Hammer, número 3 del mundo, o Emma Hunt, número 5, elevarán el listón en una competición que promete duelos de enorme intensidad.

La Selección española afronta así la cita madrileña con un grupo preparado para competir en casa, ante su gente y en una de las pruebas más exigentes del calendario. Alcobendas se convierte en un escenario ideal para medir el momento actual del equipo nacional, en pleno ciclo olímpico y con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.