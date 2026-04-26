Paula Blasi también brilla en Lieja con una quinta plaza

Paula Blasi salió con un sobresaliente de su primera experiencia en las clásicas de las Ardenas: una primera plaza en la Amstel Gold Race, una tercera en la Flecha Valona y la celebrada quinta posición conseguida este domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, donde ganó la neerlandesa Demi Vollering, primera también en la Flecha y tercera en la Amstel.

De este modo, la corredora de Esplugues de Llobregat se codeó con las mejores del mundo, en las dos primeras citas siempre estupendamente aconsejada y auxiliada por Mavi García (42 años) que se perdió, en cambio, la carrera de Lieja.

Blasi nunca se dio por rendida, aunque como el resto de las competidoras cedió al demoledor ataque de Vollering en la Redoute, el mismo lugar que escogió Tadej Pogacar para arrinconar a todos sus rivales con la excepción de Paul Seixas. Luego, la catalana se concienció para resistir, algunas veces en solitario, y poder celebrar la meritoria quinta plaza, el mejor lugar alcanzado por una corredora española en esta carrera.

Demi Vollering gana en Lieja, en solitario. / ASO

Mavi García había logrado acabar 24ª en 2024, en una carrera donde las neerlandesas acostumbran a dominar, ya que, aparte de la primera posición de Vollering, otra compatriota suya, Puck Pieterse, cruzó la meta en segundo lugar por delante de la polaca y ganadora del Tour, Katarzyna Niewiadova que derrotaron a toda una institución del ciclismo femenino como es Anna van der Breggen en la pelea por las dos posiciones menores del podio.

Próxima cita, la Vuelta

Y luego estuvo Blasi, espléndida, para seguir demostrando que hay una estrella de Esplugues de Llobregat montada sobre una bici, que el triunfo en la Amstel no fue flor de un día, o una aparición divina, que necesita kilómetros y experiencia para brillar aún más, porque todavía no lleva dos temporadas corriendo entre las mejores. Tiene 23 años, comparte equipo con Pogacar, ya ha demostrado que vale, y mucho, para las carreras de un día -ninguna otra ciclista española había logrado las cifras de Blasi en las Ardenas- y ahora, en pocos días, será la gran atracción local en la Vuelta, que empieza en Galicia, el próximo domingo.

Blasi (segunda por la izquierda), en el grupo de favoritas. / UAE TEAM ADQ

No hay referencias de Blasi en carreras de una semana, las ‘grandes femeninas’. Un buen papel en la ronda española podría abrirle las puertas del UAE para correr también el Tour. En la Vuelta se verá, sobre todo, como resisten sus piernas las duras rampas del Angliru, en la última y decisiva etapa después de una semana de competición.

Blasi también tiene en mente apuntarse a la Volta a Catalunya (del 19 al 21 de junio), que ya corrió en 2024, aunque apenas nadie se fijó en una integrante de la selección catalana que iba para figura y que pasó algo desapercibida en la victoria final de Marianne Vos.

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Ahora, los ojos del ciclismo femenino están pendientes de esta corredora de Esplugues de Llobregat que ya se ganó el honor de figurar como ciclista destacada en los rótulos de la televisión francesa cuando encabezaba a las perseguidoras. La Lieja-Bastoña-Lieja, pese a disputarse en Bélgica, es propiedad del Tour (ASO) y de allí que toda la producción de la carrera, drones incluidos, sea francesa.