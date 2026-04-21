Varios futbolistas y un piloto de F1, implicados como clientes de una red de prostitución en Italia
La empresa de eventos, utilizada como tapadera, ofrecía salidas nocturnas, servicios sexuales y el uso de óxido nitroso a una clientela selecta en Milán
Ricardo Castelló
Escándalo en Italia. La Guarda di Finanza de Milán ha desmantelado una organización criminal que operaba en el centro de la ciudad, una de las zonas más recurrentes. Los implicados utilizaban una empresa de promoción de eventos como tapadera, según informa 'La Gazzetta dello Sport'.
El medio de comunicación señala que la organización ofrecía a una clientela selecta, entre la que estarían involucrados jugadores de la Serie A y un piloto de Fórmula 1. El grupo organizaba salidas nocturnas a los clubes más exclusivos hasta servicios sexuales en hoteles de lujo.
Un comunicado de la Fiscalía de Milán expone que la investigación, coordinada por la fiscal adjunta Bruna Albertini y llevada a cabo por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán, "nos ha permitido obtener una cantidad considerable de pruebas contra los sospechosos, quienes presuntamente actuaban en connivencia con otros miembros de la organización, incluyendo acompañantes y relaciones públicas".
No eran 'packs' baratos, ya que la empresa tenía una facturación superior a 1,2 millones de euros. La investigación detuvo a cuatro personas, quienes eran presuntamente los líderes de la organización.
Se enfrentan a condenas muy graves por complicidad y explotación de la prostitución, además de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.
Sin embargo, en la resolución emitida por el juez de instrucción de Milán, se censuraron los nombres de los clientes, al menos cincuenta, entre los que se incluyen no solo futbolistas sino también otros deportistas, según señala 'La Gazzetta dello Sport'.
La organización criminal también ofrecía por las noches el uso de óxido nitroso, conocido como la droga de los globos, una sustancia química que induce euforia sin dejar rastro.
Por ello, los deportistas tenían permiso para usarla, ya que no habría sido detectable en los controles. Normalmente, el grupo ofrecía este tipo de paquetes completos tras los partidos, que incluían una noche en un club, un hotel y una acompañante.
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