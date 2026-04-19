El rugby español brilla en el campo: oro en el Europeo femenino de XV y bronce en las Series de 7 masculinas en Hong Kong

La selección femenina de rugby conquistó el título de campeonas de rugby XV por decimotercera vez tras ganar a Países Bajos (19-43) en la final que se disputó en el National Stadium de Ámsterdam. El equipo dirigido por Regis Sonnes defendía su corona por novena vez consecutiva y confirmó que la nueva generación de jugadoras ha recogido el testigo de sus predecesoras.

Las españolas no tardaron en confirmar su favoritismo con dos ensayos muy madrugadores. El primero llegó a los tres minutos a través de la apertura Naroa Azpitarte, de 20 años, ensayo que vino seguido de otro de Amaia Erbina para colocar el (0-12) y mostrar el dinamismo de las Leonas. La internacional con más renombre de la selección en estos momentos, la jugadora de las Harlequins, Claudia Peña, firmó el tercer ensayo al cuarto de hora alcanzando los 150 puntos. La delantera también mostró su consistencia ante el pack neerlandés con la capitana Lourdes Alameda al mando. El único momento de incertidumbre llegó con la amarilla a Matilda Toca y el ensayo de Spoler para meter a las locales de nuevo en el partido (12-19) antes del descanso.

Sin embargo, en la segunda mitad las de Sonnes castigaron las indisciplinas locales con el pie de Amalia Argudo. Un ensayo de Luijken colocó el (19-29) en el marcador. Pero desde ese momento España apretó el acelerador con su profundidad de banquillo, de donde llegaron Ariadna 'Bingbing' Vergara y Ana Cortés para anotar dos ensayos más y dejar el definitivo (19-43) que certificaba un nuevo título continental para las Leonas.

De Hong Kong a Valladolid

La selección masculina de rugby 7 completó en Hong Kong una gran actuación con una meritoria tercera posición, el segundo mejor desempeño tras el subcampeonato en Vancouver. Los de Paco Hernández cayeron en el grupo A junto a Sudáfrica, Argentina y Uruguay. El average fue decisivo porque los tres primeros lograron seis puntos, pasando primeros los bokkes con +24 por los +16 de España, que fue segunda, y los +7 de los argentinos.

Después de caer con Argentina (38-14), los Leones doblegaron con suficiencia a Sudáfrica (12-31), para terminar arrasando a Uruguay (21-0) mientras los bokkes endosaban un llamativo (38-0) a los argentinos. En los cuartos de final, los de Hernández fueron muy superiores a Australia (5-19) en un partido casi perfecto de los españoles. En semifinales se volvieron a ver las caras con Argentina, que tumbó a Fiyi, y que volvió a derrotar a los españoles ajustadamente (12-19). Así que España terminó jugando por el bronce con los All Blacks, a los que ganaron (28-32) en un encuentro con muchos puntos. La selección femenina terminó octava.

Noticias relacionadas

La selección masculina es ahora mismo séptima con 62 puntos, veinte más que Gran Bretaña, y a diez de Argentina, catorce de Francia y dieciocho de Nueva Zelanda. En chicas España es segunda de la 2ª división con 50 puntos, a cuatro de Argentina. La próxima jornada de las Series Mundiales se disputará entre el 29 y el 31 de mayo en el estadio Nuevo José Zorrilla de Valladolid. Una oportunidad inmejorable para que el público empuje a los Leones y Leonas para volver a mostrar su mejor nivel. La mala noticia fue la lesión de Edu López, cuyo alcance no ha sido notificado por la Federación.