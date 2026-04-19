El Real Madrid se siente víctima de los árbitros... también en Europa

El Real Madrid sigue dándole vueltas a la eliminación contra el Bayern. Un desenlace traumático provocado por la expulsión de Camavinga tras la segunda amarilla que le mostró Slavko Vinčić por desplazar el balón. Una acción de la que el colegiado fue consciente después de señalarla. A partir de ahí, llegó una sentencia exprés del conjunto alemán que terminó en tángana por parte de los jugadores blancos contra el árbitro.

Mala imagen internacional

La imagen de rabia y frustración suscitó todo tipo de artículos en la prensa internacional contra el Real Madrid. El diario alemán Die Welt publicó un duro editorial, en una línea argumental que también siguieron el estadounidense The Athletic (The New York Times) o el francés L'Équipe. Sin embargo, en el club existe un profundo malestar por lo que consideran una decisión excesivamente rigurosa para castigar a Camavinga.

Mbappé protesta la tarjeta roja a Eduardo Camavinga / RONALD WITTEK / EFE

Güler, autor de un doblete, fue el más damnificado por las protestas, al ver otra roja que le impedirá jugar el inicio de la próxima temporada de Champions. “Es una acción que nadie entiende, que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se acabó en ese momento y es algo totalmente inexplicable e injusto”, dijo Álvaro Arbeloa en caliente, aunque lo mantendría también en frío.

En Valdebebas consideran que Vinčić no estuvo a la altura del duelo, pero también recuerdan la amarilla que Michael Oliver le mostró a Tchouaméni en la ida y que terminó condicionando la alineación de Arbeloa en la vuelta. En el caso del esloveno, su designación no causó malestar en un primer momento: fue, por ejemplo, el colegiado que dirigió la final de la Decimoquinta contra el Borussia Dortmund.

La fijación con el ‘caso Negreira’

Ahora bien, la postura actual es que Vinčić se llevó por delante un gran partido. Paralelamente, el Real Madrid sigue elaborando el informe que pretende presentar ante la UEFA y la FIFA en los próximos meses, en el que denuncia lo que consideran arbitrajes negativos en su contra en LaLiga. Toman como base el ‘caso Negreira’, un expediente judicializado pero para el que todavía no hay sentencia.

Kylian Mbappé, tras el codazo de Vitor Reis. / EFE

Con todo, lo sucedido con Vinčić convierte la queja en global. Atrás queda aquel “me siento más cómodo con el arbitraje europeo” que Carlo Ancelotti pronunció en febrero de 2025 antes de la eliminatoria contra el Manchester City. Aun así, el foco de la protesta oficial sigue centrado en lo sucedido en las competiciones españolas. El último incidente que incluiría el documento es el penalti no señalado sobre Mbappé, tras un golpe de Vitor Reis, en el encuentro frente al Girona.

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La vocación del Real Madrid sigue siendo la de una reforma estructural más profunda. Todo, a pesar de que el nuevo Comité Técnico de Árbitros, que preside Fran Soto -un perfil empresarial, opuesto al de su predecesor, el excolegiado Luis Medina Cantalejo-, invitó al club a una mesa de trabajo para configurar un nuevo modelo. El malestar va en aumento, más si cabe en un contexto tenso con muchas cuestiones pendientes por resolver, desde el banquillo hasta la plantilla.