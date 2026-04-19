La dulce resaca europea, ante una dura reválida

Un valle antes de la escalada final. Seguramente todavía en medio de la dulce resaca originada por la clasificación lograda el miércoles para la Final Four de la BCL, La Laguna Tenerife afronta desde hoy un tramo de temporada un tanto extraño. Rareza que viene generada por la sensación aurinegra de poner buena parte de sus sentidos en el torneo continental a jugar entre el 7 y el 9 de mayo; pero a la vez sin olvidar la necesidad de seguir sumando dentro de la Liga Endesa para consolidar su actual posición de playoff.

Tras afrontar seis partidos en apenas 18 días y liberarse del peso que podía suponerle el lidiar con la presión de meterse entre los cuatro mejores de la Champions, el CB Canarias puede permitirse ahora levantar un poco el pie del pistón. Tanto para huir, en la medida de sus posibilidades, de un desgaste mayor; como para escapar del riesgo de que se repitan lesiones dentro de su plantel. Sin embargo, el gran momento que vive el cuadro aurinegro, en lo deportivo –con siete victorias en 10 partidos–, y en lo anímico, provocan que cueste pensar en una desconexión manifiesta de los laguneros. Y menos aún cuando los de Txus Vidorreta ya han sido capaces de imponerse, en lo que va de 25/26, en las canchas del Barça y el Unicaja, así como de doblegar recientemente tanto al Baskonia como al Valencia.

En esa lista de gallitos con los que ha podido el Canarias este curso, el único que falta es el Real Madrid. La de esta tarde es una oportunidad para rubricar otra cruz, básicamente porque el cuadro aurinegro no se verá obligado a realizar esfuerzo alguno entre semana, puesto que su siguiente duelo será el sábado 25 en la pista del Murcia. En este sentido, debería haber minutos –y no pocos– para Thomas Scrubb y Wes Van Beck, los descartados en el último cruce ante el Galatasaray. E incluso no es descabellado que –como ya ha sucedido en otras visitas a la capital con un duelo de enjundia a la vuelta de la esquina– Vidorreta dé descanso hoy a sus dos capitanes generales: Huertas y Shermadini. La situación también pinta ideal para que Patty Mills termine de encajar –en medio de un escenario majestuoso que seguro motiva al australiano– en el organigrama de la escuadra lagunera,.

En una situación parecida a la del Canarias se desenvuelve el Real Madrid. Los de Sergio Scariolo se encuentran en un momento de transición, toda vez que el jueves finalizaron terceros la fase regular de la Euroliga, lo que les permitirá cierto desahogo inmediato, ya que no afrontarán los playoff de cuartos hasta el miércoles 29. ¿Rotación o esfuerzo extra para tratar de sellar el primer puesto de la Liga Endesa antes de meterse de lleno en el fragor continental? De ese intangible anímico con el que afronten los blancos el partido de esta tarde también dependerán las opciones de éxito del CB Canarias.

Un equipo, el lagunero, que también tendrá en mente lo sucedido en los dos antecedentes de este mismo curso. Y es que tanto en la Supercopa como en el choque de la primera vuelta acabaron cayendo los isleños en sendos desenlaces dramáticos. En Málaga errando el triple ganador, y en el Santiago Martín recibiendo la canasta clave sobre la bocina. Buen día para desquitarse.

Mills y Lyles, dos ex de los Spurs

El partido de hoy dejará la curiosidad del reencuentro de dos jugadores que en su día coincidieron en los San Antonio Spurs. Y es que Patty Mills compartió vestuario con el madridista Trey Lyles. Ocurrió, concretamente, en las temporadas 19/20 y 20/21, las dos últimas del australiano en el cuadro tejano.

Mientras, el base francés Theo Maledon expresó ayer su respeto hacia el Canarias. «Es un buen equipo. Tiene mucha experiencia y ha mostrado en los dos últimos años que es muy peligroso. Llevan tiempo jugando juntos y tienen buena química, por lo que esperamos un partido duro», expresó el galo.