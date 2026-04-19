Una brutal agresión en un partido de fútbol de cadetes en Zaragoza obliga a acudir a la policía.

El deporte aragonés ha vuelto a vivir este fin de semana un episodio de violencia en sus campos de fútbol. Esta vez, un partido de cadetes fue el que protagonizó el sábado una agresión física de un jugador hacia un rival que obligó al colegiado a suspender el encuentro y a los cuerpos de policía a personarse en el lugar de los hechos. En el choque del Grupo 2 de Segunda Cadete entre el CD Ebro y el Hernán Cortés Junquera CF, un repentino cruce de cables implicó a un jugador de cada equipo en una pelea sobre el césped del campo de La Almozara.

Todo ello, en un duelo que transcurría sin incidentes de ningún tipo hasta el momento y en el que una jugada totalmente normal acabó en una incomprensible disputa. Después de que un balón enviado en largo por parte del equipo local saliera del terreno de juego, un futbolista del conjunto arlequinado comenzó a propinar una retahíla de puñetazos sin motivo aparente sobre el rostro de un jugador visitante. Tras el suceso, el árbitro decidió detener el enfrentamiento de inmediato y se solicitó la presencia de los cuerpos de seguridad, acudiendo a La Almozara tanto la Policía Nacional como la Local.

En la grada estaban viendo el partido los padres del chaval agredido, que ya han presentado una denuncia formal en la policía a raíz del episodio vivido el sábado. El agresor, que según fuentes practicaría boxeo como deporte complementario al fútbol, habría provocado al jugador del Hernán Cortés irse del partido con nariz, labio y un diente rotos.

Imagen panorámica del campo de La Almozara-El Carmen. / Servicio especial

El CD Ebro responde

Este domingo, el CD Ebro emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que expresan su "más firme condena ante cualquier tipo de agresión, violencia o comportamiento intolerable dentro y fuera de los terrenos de juego". De igual manera, el texto manda un mensaje directamente a la víctima de la agresión y a sus allegados: "Mostramos nuestro apoyo incondicional a las personas afectadas, tanto jugador, familia y club".

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Para la entidad implicada, "el fútbol debe ser un espacio de respeto, convivencia y valores" y aseguran que lo sucedido no es en absoluto representativo de su filosofía: "No hay lugar para la violencia en nuestro CLUB", indica el escrito. Asimismo, afirma el Ebro en su comunicado que "se van a tomar las medidas correspondientes ante dicha situación, actuando con responsabilidad y en coherencia" con sus valores.