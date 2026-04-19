La barcelonesa Paula Blasi gana la Amstel Gold Race y hace historia en el ciclismo español

Nunca el ciclismo femenino español había estado tan de enhorabuena. Pero nunca tampoco, hasta ahora, había una estrella de enorme envergadura, por lo menos desde los tiempos de Joane Somarriba, de la época de las pioneras como Dori Ruano, a finales del siglo pasado y a inicios del actual, y más recientemente con el espíritu ganador que siempre ha puesto Mavi García. Una barcelonesa de 23 años, una ‘noia’ de Esplugues de Llobregat, hizo historia este domingo en la Amstel Gold Race. Anoten el nombre porque dará muchas más alegrías: Paula Blasi.

La catalana se convirtió de este modo en la primera corredora española de la historia que gana una prueba de la Uci Women’s World Tour, la máxima categoría, una prueba de un día, denominana como la ‘carrera de la cerveza’, debido a su eterno patrocinador. Blasi no es flor de un día; no es tampoco una desconocida. Es una corredora que ilumina el ciclismo español junto a otra ciclista en crecimiento como es la navarra Ostiz, otra Paula ilustre, campeona del mundo júnior. Y la perla del Movistar con 19 años, a la que están cuidando mientras va creciendo y cogiendo experiencia.

Derrotó a dos ganadoras del Tour

Nunca antes que Blasi una ciclista había ganado la Amstel Gold Race partiendo desde tan atrás. Dio la sorpresa al derrotar a las favoritas, sobre todo las neerlandesas, eternas dominantes del ciclismo femenino. Lanzó un ataque sin respuesta en la penúltima ascensión al Cauberg, la colina más famosa de la prueba y dejó sin opciones a la estrella local, a Demi Vollering, que a su vez fue superada en el esprint final por la polaca Kasia Niewiadoma, la ganadora del Tour de 2024. Blasi superó de esta manera a dos vencedoras de la ronda francesa.

“Voy a necesitar varias semanas, incluso meses, para darme cuenta de lo que he hecho”, comentó la catalana, en la señal internacional de televisión. “Sabía que iba a ser duro. Al principio, incluso me quedé descolgada. No sé cómo lo hice. Fue una cuestión de posicionamiento, estaba un poco nerviosa, el pelotón estaba bastante descontrolado. Me quedé descolgada varias veces, volví a incorporarme y luego me coloqué delante para formar parte de una escapada. Ni siquiera se suponía que estuviera allí. Necesito un poco de tiempo para asimilar todo esto”.

La Vuelta

Tiempo no tendrá mucho puesto que el domingo 3 de mayo comienza en Galicia la Vuelta, que tiene a la barcelonesa como una de las atracciones principales de la carrera. Es una de las figuras del UAE, la versión femenina del conjunto de Tadej Pogacar.

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Blasi ya impresionó el pasado otoño cuando fue una de las corredoras que más brilló en el Mundial de Ruanda y luego en el Campeonato de Europa que se celebró en Francia. En África consiguió la medalla de bronce en la prueba sub-23 en ruta mientras que en la cita continental mejoró el color del metal al conseguir el oro en la misma categoría.