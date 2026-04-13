Una jornada redonda para los intereses del CB Canarias

Jornada a pedir de boca para el CB Canarias en su objetivo de repetir presencia en el playoff por el título. En la que seguramente sea la pugna más exigente en años por acabar la fase regular entre los ocho primeros, La Laguna Tenerife dio este fin de semana un gran paso en sus intereses.

A la sufrida victoria del sábado contra el Girona el cuadro de Txus Vidorreta añadió los resultados de los encuentros que celebraron ayer domingo sus directos rivales por pasar el corte. Así, el Unicaja cayó en su cancha frente al Valencia Basket, el Joventut –pendiente de su tercer partido de cuartos de la Champions en Atenas– también sucumbió en la cancha del BAXI Manresa, mientras que el Surne Bilbao Basket se vio totalmente superado en el Palau por el Barça.

De esta manera el equipo isleño sube, a falta de ocho jornadas para el término de la fase regular, hasta la sexta plaza, sumando ya 16 victorias, las mismas que el Joventut y una más que el Unicaja, mientras que el Bilbao acumula igualmente 15, pero con 12 derrotas por haber celebrado ya su duelo de la 28ª jornada. Lo que sí parece bastante más complicado es que el plantel lagunero pueda escalar algo más arriba de su actual plaza, toda vez que el Barça ya cuenta con 18 triunfos, por los 19 que suman el Kosner Baskonia –que le tiene ganado el average a La Laguna Tenerife– y el UCAM Murcia.

Por delante le quedan al cuadro tinerfeño cuatro partidos ante rivales directos. Uno de ellos a domicilio, ante el citado Murcia, y tres en el Santiago Martín. En la jornada 30 recibirá al Joventut (perdió en Badalona por 11 puntos), en la 32 hará lo propio con el Barça (venció en al Palau por siete tantos) y cerrará la fase regular contra el Bilbao Basket, que fue capaz de doblegar en Miribillla a los de Txus Vidorreta por un claro 95-78. Además, La Laguna Tenerife visitará al Real Madrid (este próximo día 19), al Dreamland Gran Canaria –cada vez más hundido en la tabla tras haber perdido ayer en Vitoria– y al Coviran Granada. A este último en la fecha 33 del campeonato, un momento en el que el conjunto nazarí podría estar ya descendido matemáticamente. El otro compromiso restante, en Los Majuelos contra el MoraBanc Andorra, también implicado en la pugna por evitar las dos ultimas plazas.