El desfibrilador, el amigo casi inseparable del CB Canarias

El fichaje de Patty Mills ha centrado buena parte de la atención mediática en el CB Canarias durante las últimas semanas. La llegada del australiano ha significado un fichaje mediático para el conjunto lagunero, que ha conseguido una pieza casi imposible que le permite rearmarse para afrontar con garantías el tramo final de este ejercicio 25/26.

Pero más allá de ese nivel extra en lo deportivo, y la inusitada expectación generada en lo ambiental gracias al base aussie, a este CB Canarias se está convirtiendo recientemente en un equipo atractivo otro factor añadido: la manera en la que se vienen definiendo sus encuentros. La mayoría en el último suspiro. Literalmente en la acción definitiva. Para bien o para mal del conjunto aurinegro. Exprimiendo hasta la última gota el precio de una entrada, del abono, o de la cuota del canal televisivo de turno.

Emoción hasta la bocina final, pero también la conveniencia de tener a mano un desfibrilador. Y es que en más de la mitad de los compromisos que ha celebrado hasta la fecha el equipo lagunero ha visto como ha entrado en juego el denominado clutch de la NBA, aquella situación en la que un partido llega a los cinco minutos finales con una diferencia de media decena o menos de puntos.

Emoción extrema

Un escenario que los de Txus Vidorreta se ha empeñado en llevar hasta el extremo, tal y como están poniendo de manifiesto en sus últimos encuentros. Esta especie de particular querencia aurinegra de dejarlo todo para el final de los partidos se ha acentuado en los últimos dos meses y medio. De hecho, así ha sucedido en 13 de sus 18 encuentros más próximos en el tiempo.

La tendencia brotó con fuerza el pasado 25 de enero, cuando el CB Canarias venció en el Palau al Barça por 82-89 en un duelo que entró en el minuto final empatado a 82. Solo tres días después, ya en el Santiago Martín, el cuadro lagunero iba 10 abajo ante el Trieste a cinco minutos de la conclusión, pero obró un parcial de 18-4 que le puso en disposición de optar a una victoria que tuvo que cerrar Huertas con un libre (84-82) después de que el cuadro italiano errara en una penetración previa.

Un partido tras otro

La serie continuó ese siguiente fin de semana, en la visita del Baskonia a Los Majuelos. La Laguna Tenerife acabó imponiéndose por 89-85, si bien el conjunto azulgrana ya llegó a ponerse a cuatro con 107 segundos por jugarse (82-78). Fitipaldo cerró el duelo desde el tiro libre. Apenas necesitó 72 horas más el CB Canarias para repetir procedimiento. En concreto en el derbi continental ante el Gran Canaria, un choque donde los laguneros desperdiciaron 17 puntos de renta para acabar cayendo tras otro final apretado (72-70). La tendencia mantuvo su cadencia, en el siguiente choque de Liga Endesa, en el que al cuadro aurinegro le costó cerrar su victoria contra un Burgos (96-88) que apuró todas sus opciones (92-88 a 18 segundos de la conclusión).

Tras una victoria cómoda en la visita al Nymburk, los de Vidorreta continuaron con su particular costumbre en el choque en la Isla frente al Breogán. El 90-81 definitivo podría parecer holgado, pero los gallegos llegaron a estar con 75-72 primero y 78-74 a solo tres minutos de la conclusión. También podría dar sensación de ser carente de emoción el 91-81 por el que el Canarias cayó en los cuartos de la Copa del Rey, y en otro nuevo duelo contra el Baskonia. Pero en aquel encuentro del Roig Arena también hubo apreturas casi hasta el final, ya que el equipo isleño entró en los tres minutos definitivos solo cuatro abajo (80-76).

A la vuelta de la Ventana

A la vuelta de la Ventana FIBA La Laguna Tenerife recibió al Granca en el segundo derbi regional de la BCL. Parecían los de Txus Vidorreta con la situación controlada (73-60, 36’), pero de nuevo se dejaron ir hasta el punto de que el cuadro claretiano estuvo cerca de forzar la prórroga y también de salvar al menos un average particular que el cuadro aurinegro acabó llevándose por un punto (79-76).

Ya sin nada en juego, el Canarias también se empeñó en vivir un final apretado en su visita al Trieste. Pese a entrar en el 35 con 65-68 y situarse, tras la reacción local, con 78-76 a 46 segundos de la conclusión, los laguneros no supieron definir a su favor en el que fue el debut de Patty Mills (82-76).

Recaída significativa

A pesar de haber firmado contundentes victorias contra Valencia (18 puntos de ventaja), Unicaja (25) y Zaragoza (23), el Canarias ha recaído, incluso con mayor fuerza, desde la llegada del mes de abril. Así lo atestiguan sus cuatro encuentros más recientes, decantados en la última posesión de cada uno de ellos. Contra el Galatasaray, en el primer partido de cuartos de la BCL, el cuadro lagunero reeditó una película ya conocida: afrontó 17 arriba el último medio cuarto (77-60) y vio como casi se le escapaba el triunfo. Dispuso incluso James Palmer un triple sobre la bocina para ello (84-83).

La situación tuvo, en los dos siguientes choques de los isleños, una resolución inversa. En Lleida, los tinerfeños fueron por delante casi 34 minutos, pero no cerraron el choque antes de que una pérdida y un tiro errado debajo de la canasta le impidieran llegar, al menos, a la prórroga, cayendo por 103-101. En Estambul, este pasado miércoles, fue el Canarias el que se agarró al duelo pese a no ir casi nunca con ventaja. Un intento de remontada que se quedó a medio camino, puesto que ni Scrubb con dos triples, ni Huertas en el tiro definitivo, acertaron para revertir el 64-62 con el que concluyó el choque.

13 en solo 75 días

En total, 13 encuentros en apenas 75 días –sobre 18– en los que el canarismo ha tenido que ir con el desfibrilador en la mano. La confirmación de una tendencia que no solo ha florecido en este 2026, sino que ya se ha venido dando prácticamente desde el primer instante de la temporada 25/26. De hecho, vivió un cara o cruz el cuadro aurinegro en la semifinal de la Supercopa de finales de septiembre, donde el Canarias no fue capaz de rematar al Real Madrid (35-49, 22’) ni de decantar la balanza a su favor, toda vez que Deck anotó dos libres para un 72-71 que ya no se movería más ante el fallo en el triple de Jaime Fernández.

Algo muy similar, y también frente al Real Madrid, se repetiría a principios de diciembre. Esta vez en la Isla, y con el cuadro blanco como ejecutor. Tras aprovechar los locales un solo libre para el 70-69, Sergio Llull anotó sobre la bocina para el 70-71. En medio, el Canarias repitió procedimiento en su estreno continental, ya que su triunfo contra el Trapani Shark (78-84) se produjo con cierto suspense (74-79 a dos minutos del final), lo mismo que su victoria en ACB por 101-97 ante un Burgos que amagó con dar un susto en Los Majuelos: 95-91 y 97-94 ya dentro del minuto final.

Diciembre de infarto

Y si abril esta siendo de infarto para el equipo aurinegro, también lo fue diciembre, al margen del citado choque frente al Real Madrid. Ante el Trapani el Canarias vio peligrar hasta el suspiro final su average particular de +6 en una derrota que acabó sin tener consecuencias negativas (80-83). En la visita al Bnei Herzliya el cuadro aurinegro ya no se jugaba nada, y aunque acabó cayendo por 94-86, peleó por la victoria casi hasta el epílogo: 81-81 y 88-85.

Ya en el duelo de la primera vuelta liguera que le midió al Basquet Girona en Fontajau los de Vidorreta entraron a los cinco minutos finales con empate a 80, y no pudieron finiquitar su triunfo (89-96) hasta casi la bocina final tras el 83-87 y el 85-89. Para cerrar el año 2025, el Canarias vio como se la escapaba el derbi liguero frente al Granca (70-71) tras remontar 14 puntos (48-62) pero errar Fitipaldo el triple definitivo. La lista la completa el choque frente al Granada, resuelto con un 80-75, pero en el que el cuadro nazarí llegó a estar con 70-71 (a 3’40’’ del final) y hasta 76-75.

Más de la mitad

En total, de los 42 encuentros oficiales que acumula hasta la fecha en esta 25/26, el CB Canarias ha vivido de la mano con el suspense en 22 de ellos. La cadencia aumenta con esos 13 de los últimos 18, y roza el límite –con el tiro final para decidir el triunfo hacia un lado u otro– en los cuatro más recientes. En el cómputo global de esos 22 duelos, 12 han tenido un desenlace feliz.

Si al CB Canarias se le ocurre volver a tirar el miércoles de esa manifiesta querencia por el desfibrilador, no le queda otra que volver a definir a su favor para que su campaña en la BCL no llegue a su fin más pronto de lo deseado. n